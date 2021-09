Sono tante le emozioni che ci ha regalato in questo week-end la Porsche Carrera Cup Deutschland, categoria che per la seconda volta in questa stagione approda nel tempio della velocità in compagnia dell’International GT Open.

Laurin Heinrich, Larry ten Voorde, Leon Köhler ed Ayhancan Güven hanno espresso il loro parere ai microfoni di LiveGP al termine di un fine settimana oltremodo spettacolare. La stagione prosegue ora al Sachsenring ed in quel di Hockenheim, ancora quattro prove in cui tutto può succedere.

Porsche Carrera Cup Deutschland, Laurin Heinrich: “Il mio obiettivo ora è diventare un pilota Junior di Porsche”

Laurin Heinrich, come già detto nella nostra analisi della Supercup 2021, è uno dei talenti da tenere in considerazione per il futuro. Il pilota teutonico esce dall’Italia ancora in lotta per il titolo nazionale: “I punti raccolti sono preziosi per il campionato, mancano ancora 4 gare e tutto può succedere da qui alla finale di Hockenheim”

Il pilota di Racing by Huber ha commentato: “Il mio obiettivo del 2021 era vincere il titolo rookie, non pensavo di vincere. Il successo di Zandvoort é stato il risultato più importante della mia vita. Gareggiare a quel livello nelle ultime gare è stato fantastico”.

Non è mancata un commento sul tracciato brianzolo, pista che per la seconda volta ha accolto la Carrera Cup tedesca. “Mi piace molto Monza, è la terza volta che vengo qui quest’anno senza contare i test. La pista è unica, è molto divertente saltare sui cordoli”.

Il prossimo step per Laurin è ben chiaro: “Non ho piani per il 2022, il mio obiettivo ora è diventare un pilota Junior di Porsche. Ora devo dare il meglio per chiudere la stagione. Spero di guidare presto una GT3”.

Il #92 del gruppo ha chiuso con una considerazione sulla ‘Le Mans Virtual Series’, campionato che lo vedrà protagonista con una BMW GTE. Ricordiamo che il talento della casa di Stoccarda è un esperto del mondo delle competizioni al simulatore. “Non potrò correre questo week-end nella Virtual Le Mans per gli impegni in pista. Scenderò in pista con la BMW GTE, per questa gara ci sarà Spengler al mio posto. Penso che sia un campionato unico, è veramente bello”.

Larry ten Voorde: “La nuova Zandvoort è spettacolare”

Il due volte campione della Porsche Supercup è tornato a Monza questo week-end per difendere la leadership della Carrera Cup Deutschland. L’olandese di GP Elite ha espresso la propria opinione ai nostri microfoni: “Monza è bellissima, ho dei bei ricordi. Ho vinto la mia prima gara in carriera in Supercup nel 2019 e nel 2021 ho conquistato il mio secondo titolo. Ho dei bei rivali per il questo campionato”.

Il vincitore della stagione 2020 ha voluto evidenziare tre momenti della propria stagione in Supercup. “La vittoria finale di Monza è un ricordo bellissimo insieme alla vittoria di Monaco. Ci tenevo molto a vincere quella prova. La nuova Zandvoort è spettacolare, la vittoria di Max in casa è stato veramente speciale. Io non sono andato forte, abbiamo sbagliato il set up. Ora mi devo concentrare in Germania”.

Leon Köhler: “Non sono molto felice della Supercup 2021”

Il compagno di box di Laurin Heinrich ha dichiarato a LiveGP in merito al week-end appena concluso: “Lottare con Larry è stato molto bello in race-1. Correre a Monza è sempre bello, è la quinta volta che vengo tra gare e test. L’Ascari penso che sia la parte più bella, è importante uscire forte”

Il tedesco non è completamente soddisfatto della Supercup 2021. Leon ha affermato in merito: “Non sono molto felice della Supercup 2021. A Spa avevo fatto una buona prova, ma ho ricevuto una penalità per un contatto. Con il team abbiamo fatto un buon lavoro e questo mi rende soddisfatto, ma si poteva fare di più”.

Leon Köhler ci ha regalato un interessante commento sulla vecchia 911 GT3 Cup e l’attuale auto: “Per vari aspetti preferivo la vecchia auto, il mio stile di guida si adattava meglio alla precedente. La nuova è favolosa, c’è parecchia aereodinamica in più”.

Da Monza – Luca Pellegrini

Foto: Pier Colombo