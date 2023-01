La Norvegia ha vinto la ROC Nations Cup per il secondo anno consecutivo, dopo che Petter e Oliver Solberg hanno sconfitto il Team All Stars, formato da Felipe Drugovich e Thierry Neuville, nel gran finale. Padre e figlio hanno dominato la finale contro il Team All Stars tra la neve e il ghiaccio della Svezia.

La galoppata del duo norvegese prende forma nei quarti di finale, dove è arrivato il primo risultato perentorio della giornata. La Norvegia ha affrontato Sebastian Loeb e Adrien Tambay, rappresentanti della Francia. Loeb è arrivato solo sabato mattina al ROC e ha quindi perso la maggior parte delle prove, arrivando a percorrere solo pochi giri. Loeb è stato facilmente sconfitto da Petter Solberg e Oliver ha portato il risultato a 2-0 per la Norvegia, dopo che Tambay ha colpito il muro. La coppia padre-figlio ha portato il risultato sul 4-0 eliminando così facilmente la Francia.

Il Team All Stars nei quarti di finali ha affrontato il Team USA, sconfiggendolo. Il belga Neuville ha preceduto Tanner Froust degli Stati Uniti nella prima manche. Il campione di F2 del 2022, Felipe Drugovich, ha affrontato nella seconda manche Travis Pastrana, perdendo sulla linea del traguardo. La terza manche ha visto Drugovich affrontare Foust, che ha avuto problemi sulla sua vettura, lasciando il punto al Team All Stars. Nella quarta manche, Neuville ha conquistato la semifinale per il team All Stars.

Nelle semifinali la Norvegia affronta la Svezia. Nella prima manche sono andati a confronto Petter Solberg e Johan Kristofferson, con quest’ultimo che ha chiuso davanti al campione in carica della Coppa delle Nazioni. Il più giovane dei Solberg nella seconda manche ha messo a segno una prestazione impressionante con la Cupra contro Ekstrom, portando la squadra norvegese al pareggio. Nella terza manche, Petter Solberg ha affrontato Ekstrom, che ha la meglio per 0.001″ sul traguardo. Nella quarta e quinta manche, Oliver Solberg ha tagliato il traguardo per primo regalando la vittoria alla Norvegia e l’accesso alla finale.

Il Team All Stars ha invece eliminato la Germania in semifinale. Vettel ha sfidato nella prima manche Neuville con quest’ultimo vincitore e con un buon vantaggio. Nella seconda manche Schumacher ha vinto agevolmente contro Drugovich, portando il team Germania in parità. Vettel ha affrontato Drugovich nella terza manche, tagliando il traguardo davanti al campione di F2 del 2022. Il tedesco, però, ha ricevuto una penalità di cinque secondi (per partenza anticipata) regalando così la vittoria a Drugovich. Neuville ha affrontato Schumacher nella manche finale vincendo agevolmente.

Nella finale il Team Norvegia ha sconfitto il Team All-Stars per 3-1, ottenendo così il titolo per il secondo anno consecutivo. Anche in questa fase il contributo del più giovane Solberg diventa preponderante nella definizione del risultato, che vede la Norvegia per il secondo anno di fila davanti a tutti. Domani toccherà alla Race of Champions con la gara individuale: Sebastien Loeb cercherà di difendere il suo titolo.

Chiara Zaffarano