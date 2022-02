Sebastien Loeb vince la Race of Champions 2022 battendo in finale il quattro volte campione del mondo di F1 Sebastian Vettel. Su nove partecipazioni, questa è la quarta vittoria nel Champion of Champions, per un totale di cinque successi nell’evento, contando una ROC Nations Cup conquistata.

LA SCALATA DI LOEB

Inizia dagli ottavi di finale la scalata del campione di rally, che subito si trova come sfidante il norvegese Petter Solberg. Il francese mette in gioco le sue migliori qualità e porta a casa la manche per mezzo secondo con le rallycross. Sale ai quarti e insieme a lui nel tabellone sono presenti i tre svedesi Ekstrom, Kristoffersson e Oliver Solberg, sfidante in questo turno. Presenti anche il norvegese Kristensen, i due statunitensi Colton Herta e Jimmie Johnson, con Sebastian Vettel che chiude il secondo quadro.

Loeb passa in semifinale dominando su Solberg nel primo incontro e concludendo con lo stesso tempo nel secondo. Conquistano l’accesso anche Sebastian Vettel, che vince per differenza tempi su Herta, Tom Kristensen, avendo la meglio su Johnson, e Ekstrom che batte Kristoffersson. Definito così il quadro delle semifinali: Vettel sfiderà Kristensen e Loeb troverà Ekstrom.

Il francese vince allo spareggio il duello con Ekstrom e guadagna così la finalissima, che lo vedrà gareggiare in un testa a testa contro il pilota tedesco Vettel.

LA FINALISSIMA

Finale accesa e ricca di colpi di scena tra i due Sebastian: cinque gare al meglio di tre per conquistare il titolo di Champion of Champions.

Primo round sui buggy vinto da Loeb approfittando di un errore da parte del tedesco, 1-0 il risultato. Seconda Manche con le supercar ed è ancora il francese ad arrivare avanti al campione di Formula 1, 2-0 e Vettel non può più sbagliare.

Match-point con le rallycross elettriche e Loeb è protagonista di due errori gravissimi che portano alla vittoria di Vettel, il parziale è sul 2-1 e si accendono speranze per il tedesco. Quarta manche sui buggy, dove Loeb mostra tutto il suo potenziale riuscendo così a tagliare il traguardo avanti al tedesco conquistando così la sua quarta Race of Champions.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

Leggi anche: RACE OF CHAMPIONS 2022: PETER E OLIVER SOLBERG VINCONO LA NATIONS CUP