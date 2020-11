La notizia era nell’aria da tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità. Chaz Davies correrà nel Team Go Eleven nella prossima stagione. Il pilota britannico, ex campione mondiale Supersport, ha chiuso la sua annata terzo nella classifica piloti.

IL COMUNICATO

Ad annunciarlo è lo stesso team sul sito ufficiale: “Il Team Go Eleven è lieto di annunciare l’ingaggio di Chaz Davies per la stagione 2021 WorldSBK! Grazie alla stretta collaborazione con Aruba.it Racing – Ducati e Feel Racing, Chaz Davies disputerà il prossimo Campionato del Mondo SuperBike in sella alla versione 2021 della Ducati Panigale V4 R. Protagonista di 32 vittorie e 98 podi nella classe regina delle derivate, Chaz proseguirà così con Ducati una straordinaria avventura che negli ultimi 7 anni lo ha visto chiudere tre volte come vice campione del mondo e per due volte al terzo posto nella classifica del campionato. Il Team Go Eleven vuole rivolgere un sentito ringraziamento a Stefano Cecconi (A.D. Aruba S.p.a.) e Daniele Casolari (A.D. Feel Racing) per il sostegno grazie al quale questa straordinaria opportunità è diventata realtà, e a Ducati per il supporto costante che ha consentito al team di conquistare risultati importanti, con il massimo impegno e la profonda convinzione che questa sinergia possa portare un valore aggiunto nella stagione 2021 WorldSBK”.

LE PRIME PAROLE DI DAVIES

Queste le prime impressioni di Chaz Davies dopo la firma: “Sono molto contento di unire le forze con il Team Go Eleven nel 2021! Penso che sia una grande opportunità, sia per me che per Go Eleven, per continuare il nostro percorso di crescita. Ho avuto un ottimo finale della scorsa stagione, vincendo l’ultima gara all’Estoril e ottenendo più punti di tutti nelle ultime nove gare. Anche Go Eleven è stato protagonista di un grande 2020. Penso che ci siano tutte le carte in regola per una partnership vincente. Sono molto carico, specialmente perché avevo un feeling eccezionale con la moto nel finale di stagione, e questo potrebbe essere anche un punto di partenza nei primi test, il prossimo anno. Quindi, grazie al Team Go Eleven per la fiducia e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa partnership, dandoci la possibilità di vincere il prossimo anno: Ducati, Aruba e Feel Racing. Grazie a tutte le persone coinvolte, non vedo l’ora di iniziare!”

LEGGI ANCHE: WSBK | SUPERBIKE 2021: AUMENTANO LE BMW IN PISTA, LAVERTY E FOLGER I PILOTI

Michele Iacobello