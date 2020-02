Renault ha rilasciato i primi render della vettura 2020, dai quali però non traspare molto. La scuderia transalpina ha presentato questo pomeriggio la sua prossima stagione di Formula 1 senza realmente mostrare quella che sarà la vettura che competerà in campionato. La monoposto non è ancora stata assemblata e solo pochi dettagli sono stati resi pubblici.









La vettura presenta una colorazione total black, ma secondo quanto dichiarato dagli stessi vertici del team si tratta solamente di una livrea dedicata ai test. Nelle quattro immagini pubblicate da Renault sono evidenti solo pochi dettagli che non permettono di effettuare una vera e propria analisi della monoposto.

Renault avrà l’obiettivo in questo 2020 di riscattare le deludenti stagioni passate. La compagine francese, rientrata nel Mondiale nel 2016, non è riuscita ad andare oltre la quarta posizione ottenuta nel 2018. Nonostante l’arrivo di Daniel Ricciardo, l’ultima stagione si è rivelata un passo indietro: quinta posizione finale, insidiata sino all’ultimo Gran Premio dalla Toro Rosso e un ritmo mai comparabile a quello dei top team.

“Il 2020 è un importante anno di transizione per il team. Miriamo a riconquistare la scia positiva dei nostri primi tre anni dal rientro in Formula 1, mentre ci prepariamo per la prossima stagione. Questa rappresenterà un nuovo ciclo per l’intero team” ha dichiarato il Presidente della sezione Renault Sport Racing.

A parlare è stato anche il Team Principal Cyril Abiteboul, che ha dichiarato: “Questo anno dovrà vederci programmare il miglior corso possibile in vista del cambio regolamentare del 2021. I cambiamenti a livello organizzativo sono stati fermamente nella nostra mente nella seconda parte della stagione 2019. Ci approcciamo a questa stagione con umiltà e ambizione. Umiltà in quanto si tratta di una sfida complicata per qualsiasi team, ogni anno e non ci sono eccezioni.”

Infine, parola ai due piloti: “Cercherò di amalgamarmi al meglio con il team, avendo già una stagione intera alle spalle. Le cose saranno più semplici in questo senso. Ho imparato molto su me stesso e ovviamente molto dal team” ha detto Daniel Ricciardo.

Esteban Ocon sarà invece alla prima stagione con i transalpini: “In Formula 1 dipende tutto dai dettagli e ho visto abbastanza dettagli sulla RS20. E’ entusiasmante vedere il design, ma la cosa successiva che vuoi è sederti nell’abitacolo e capire come ci si sente.”

The first glimpses of the Renault R.S.20, soon to be driven by the one and only Daniel Ricciardo, and his new exciting team-mate Esteban Ocon!#RSspirit pic.twitter.com/6V38TxVeke — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 12, 2020

