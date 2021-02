Le presentazioni delle monoposto per il campionato di Formula 1 2021 entrano in una fase calda: Red Bull ha svelato oggi la RB16B, dove la lettera “B” alla fine della sigla sottolinea la continuità con il modello precedente. Alla guida troveremo l’inedita coppia formata da Max Verstappen (#33) e Sergio Perez (#11).

La stessa vettura, ma differente



Sulla carta il 2021 dovrebbe ripresentare una sfida al vertice esclusiva tra Mercedes e Red Bull. L’obiettivo della scuderia di Milton Keynes è quello di primeggiare in questa corsa a due prima della “rivoluzione” del 2022, senza poter ricorrere, giocoforza, a sviluppi sostanziali sulla monoposto.

Sotto il cofano della Red Bull RB16B si nasconde una PU per la quale Honda ha promesso un miglioramento nelle prestazioni, così da ricucire il gap con Mercedes, tentare l’assalto al Mondiale nell’annata del ritiro e lasciare a Milton Keynes un’unità competitiva. L’ufficio tecnico di Adrian Newey ha confermato di aver utilizzato il 60% della monoposto del 2020, affinando il disegno della RB16B su quelli che ormai sono diventati i canoni aerodinamici delle monoposto di quest’anno.

Le immagini diffuse dalla scuderia, però, non mostrano granché, se non una monoposto con degli ingombri laterali ridotti al minimo. Come sempre, per quanto riguarda i progetti di Newey, bisognerà osservare i dettagli. La bontà del pacchetto sarà visibile solo nei test, dove si scoprirà se la nuova monoposto avrà domato lo scorbutico posteriore, tratto caratteristico del precedente modello.

Nel contesto della scuderia di Milton Keynes la novità principale del 2021 riguarda l’innesto di Sergio Perez. Il messicano non proviene dalla “filiera Red Bull”, con tutte le implicazioni che si porta dietro una scelta simile proprio per il team della bevanda energetica.

Se orchestrato bene, l’attacco “a due punte” dovrebbe ottenere due risultati. Il primo: spingere i rivali della Mercedes a ragionare più spesso “al limite”. Il secondo: puntellare Max Verstappen, alla quinta stagione completa in Red Bull, decisamente maturo per puntare in alto senza l’alibi della poca esperienza.

Q&A con i piloti in serata



Al momento non sono disponibili dichiarazioni da parte dei piloti o dei membri della Red Bull relative alla nuova monoposto e al prossimo campionato 2021. Da questo punto di vista avremo un contributo più significativo con l’evento online pianificato per questa sera dalle 19:00 alle 20:30 (GMT).

Anche per quanto riguarda il contributo fotografico, al momento abbiamo solo due viste in posa della nuova monoposto.

Vale la pena notare che, a quanto pare, la RB16B ha già sostenuto il battesimo in pista con Sergio Perez, probabilmente per il filming-day. Nel tweet riportato, possiamo vedere la monoposto reale durante questo fugace shakedown.

Luca Colombo

