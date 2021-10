Thierry Neuville guida la classifica generale dopo il day-1 del Rally di Spagna con soli 7 decimi di vantaggio. Il belga di Hyundai precede l’alfiere di Toyota che questo week-end prova a tener vivo il FIA World Rally Championship 2021.

Rally Spagna day-1: Evans re della mattinata

Elfyn Evans, a segno nella prima e nella terza frazione, ha dominato la scena in mattinata. Il gallese ha chiuso la prima parte del day-1 con 7.9 secondi di vantaggio sul belga Thierry Neuville (Hyundai), vincitore della Stage 2.

Il portacolori di Toyota precede l’alfiere della casa coreana ed il teammate Sebastien Ogier (Toyota), leader del Mondiale e pronto sulle strade iberiche a chiudere i giochi per il titolo 2021. Quarta piazza per il padrone di casa Daniel Sordo (Hyundai), protagonista che ha reso noto il ritiro dal WRC al termine del 2022.

Neuville risponde ad Evans e prende la leadership

La graduatoria del primo girono di attività in quel di Salou è cambiata al termine della quinta speciale con Evans che ha concesso 7 secondi ad un Neuville impeccabile. Il #11 del gruppo ha vinto la quarta e la quinta prova conquistando la leadership provvisoria con soli 3 decimi di margine sul vice campione 2020.

Neuville è stato semplicemente perfetto anche nell’ultima asperità del day-1 firmando il miglior crono per 4 decimi su Evans. Il gap sale a 0.7 sul gallese per il belga che domani proverà in tutti i modi ad aumentare il proprio bottino. Secondo posto per Evans che ha al momento un considerevole distacco su Ogier (+18 sec), terzo davanti a Sordo ed a Kalle Rovanpera (Toyota).

Appuntamento a domani per una nuova interessante giornata tra le strade spagnole.

Luca Pellegrini