Prima vittoria in carriera per Kalle Rovanpera che svetta nel day-3 del Rally d’Estonia 2021, settima prova del FIA WRC. Il finnico ha gestito la situazione nell’ultima giornata di speciali al termine di un week-end perfetto in cui non ha commesso errori. La giovane promessa finnica regala a Toyota un nuovo acuto, il sesto del campionato, il primo sulla terra estone.

Rally Estonia day-3: Rovampera controlla e vince

Rovanpera completa nel migliore dei modi il Rally d’Estonia incrementando il gap sulla concorrenza. Le Hyundai alzano nuovamente bandiera bianca, inferiori per tutto il week-end alla Yaris #69.

Secondo posto all’arrivo per l’irlandese Craig Breen, pilota che questo week-end rimpiazza lo spagnolo Daniel Sordo sulla terza i20 ufficiale. Terza posizione per il belga Thierry Neuville, bravo nelle ultime tappe a respingere un possibile ritorno del leader del Mondiale. Sebastien Ogier resta il padrone del WRC 2021 alla vigilia dell’appuntamento su asfalto in Belgio.

Quinto posto per il gallese Elfyn Evans che perde nuovi importanti punti sul teammate Ogier. Sesta posizione per Teemu Suninen con la prima delle Ford. M-Sport continua a faticare in un Mondiale che è letteralmente dominato da Toyota.

Il FIA World Rally Championship lascia la terra per l’appuntamento in Belgio in quel di Ypres. La tappa del prossimo agosto sarà infatti in Asfalto, terreno testato in parte in Croazia ed a Montecarlo.

Luca Pellegrini