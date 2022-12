Torna tra poco più di un mese la Race of Champions, sfida che vede confrontarsi alcuni tra i piloti più forti al mondo in appassionanti duelli. Anche quest’anno saranno i ghiacci svedesi di Pite Havsbad a fare da cornice all’evento in cui vedremo impegnati tanti campioni, a partire dal tandem tedesco formato da Sebastian Vettel e Mick Schumacher.

Tanti nomi importanti tra i protagonisti

Come sempre, la Race of Champions richiama tanti grandi nomi, che magari ne approfittano anche per tenersi in allenamento. L’edizione 2023 non farà certamente eccezione: a un mese dall’evento, infatti, sono già tanti i top drivers che hanno confermato la loro presenza. Tra questi, il primo a farsi sotto è stato Valtteri Bottas, che farà il suo debutto. Il finlandese sarà affiancato da Mika Hakkinen, ormai uno dei più esperti per quanto riguarda la ROC.

“Sono veramente felice di fare il mio debutto alla Race of Champions e di poter correre con Mika!”, ha dichiarato un entusiasta Bottas. Ma la coppia finlandese non sarà l’unica legata a doppio filo con il mondo della Formula 1. Sebastian Vettel e Mick Schumacher hanno infatti confermato la loro presenza, tornando a dunque a fare coppia nella Nation’s Cup, che storicamente precede la ROC vera e propria.

Ma sono tanti i nomi altisonanti che si daranno battaglia in riva al Mar Baltico. Tra questi, da sottolineare la presenza del campione di F2 in carica Felipe Drugovich, oltre alla tre volte vincitrice W Series e prossima al debutto in IndyNXT Jamie Chadwick. A proposito di Indy, sarà della partita il padrone di casa Felix Rosenqvist, mentre tra le “vecchie glorie” spiccano i nomi di David Coulthard e Mr. Le Mans Tom Christensen, cinque volte vincitore della kermesse.

Dal mondo del rally, invece, arriveranno Petter e Oliver Solberg a fare gli onori di casa, insieme all’alfiere Hyundai Thierry Neuville. Non mancherà, ovviamente, il cinque volte campione Rallycross Johan Kristofferson, mentre ancora non è giunta nessuna notizia riguardo la partecipazione del campione 2022 Sebastien Loeb.

Confermati format e location

Per il secondo anno consecutivo, la Race of Champions torna nella affascinante e impegnativa location di Pite Havsbad, nei pressi del Mar Baltico. Il tracciato di gara vedrà la classica configurazione, con due layout che si incrociano grazie a ponti e sottopassaggi, garantendo così tanto spettacolo nei duelli testa a testa. La struttura è assolutamente affascinante, trattandosi di uno dei maggiori centri di attrazione per eventi del Nord Europa in ogni stagione dell’anno. Questo nonostante le condizioni tutt’altro che facili: siamo infatti a nord del Circolo Polare Artico.

Il format dell’evento è quello classico che vediamo ormai da diverse edizioni. Sabato 28 gennaio sarà di scena la Race of Nations, con i piloti a difendere i colori della propria nazione. Saranno sicuramente i nordici i favoriti, con Svezia e Finlandia a farla da padrone, ma non mancheranno certamente le sorprese, vista la natura del tracciato.

Domenica 29, poi, sarà la volta della Race of Champions vera e propria, con i piloti che andranno a sfidarsi l’uno contro l’altro in un format a eliminazione al meglio delle tre gare che porterà poi alla finale che decreterà il vincitore dell’edizione 2023. Le vetture utilizzate al momento non sono ancora state ufficializzate, ma con ogni probabilità vedremo in pista le Porsche 911 Carrera GTS, insieme alle Ford Fiesta Rx già utilizzate nelle passate edizioni. Anche quest’anno verranno sicuramente utilizzati mezzi ibridi e full-electric, in continuità con la linea attenta all’ambiente e all’ecosostenibilità inaugurata con l’edizione passata.

Nicola Saglia