Finalmente una buona notizia per Norton Motorcycles, che nonostante il Covid19 è risultata interessante tanto da essere acquistata in questo periodo difficile da TVS Motor Company. Il colosso indiano ha strappato il marchio inglese dall’orlo del fallimento rilevando attività e stabilimenti, puntando alla continuità lavorativa ed al lancio del modello Atlas.

UN ACCORDO DA SEDICI MILIONI DI STERLINE

Proprio 16.000.000 di sterline: questo è il prezzo con cui il colosso motociclistico indiano TVS Motor Company ha rilevato Norton Motorcycles, salvando lo storico marchio inglese dalla bancarotta e dalla chiusura. La scellerata gestione dell’ex CEO Stuart Garner fortunatamente non sembra aver avuto effetti permanenti sulla società che ha visto John McGuinness correre con la V4SS nel Tourist Trophy. Adesso il piano è di far ripartire le cose con il giusto piglio.

FUORI DALLA CRISI?

Ancora però non si può dire che Norton Motorcycles sia totalemente fuori dalla crisi. I 16 milioni di sterline sarebbero sufficienti a coprire i debiti con Metro Bank e Donington Hall Estates, ma sul mandato d’acquisto della seconda società non si fa menzione. Il fatto che la produzione riprenda nella fabbrica storica del marchio di Donington Hall significa che un qualche accordo è stato raggiunto, ma mancano ancora i debiti per gli schemi pensionistici non regolarizzati dalla precedente gestione, che dovrebbero aggirarsi all’incirca intorno alla stessa cifra. Ci sarà ancora da lavorare per portare il bilancio ad un pareggio accettabile.

TVS, GRUPPO DA 8 MILIARDI DI STERLINE

Il gruppo che ha acquisito la Norton non è uno dei più piccoli nel panorama. Nella sua gamma diretta, la TVS produce tutti mezzi sotto i 300 CC di cilindrata, passando da scooter a 3 ruote fino a mezzi elettrici. In più, sono i costruttori dei motori delle BMW G310R e GS. Non solo, il gruppo indiano è uno dei più grandi per quanto riguarda la componentistica dell’automotive, con ben 90 compagnie a farne parte. Non dovrebbe essere problematico per loro risollevare il futuro della Norton Motorcycles.

LE PAROLE DI SUDASHAN VENU, CEO DI TVS MOTOR

“Questo è un momento importante per noi di TVS Motor Company. Norton è un inconico marchio britannico celebrato in tutto il mondo e ci offre un’immensa opportunità per su scala globale. Norton con la sua entusiasmante gamma di prodotti ci offre un’immensa opportunità per soddisfare l’aspirazione di clienti motociclisti esigenti in tutto il mondo. Estenderemo il nostro pieno supporto a Norton per riguadagnare la sua gloria nel panorama motociclistico internazionale. “

Leggi anche: TOURIST TROPHY | CANCELLATA L’EDIZIONE 2020 PER IL CORONAVIRUS

Alex Dibisceglia