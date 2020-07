Si è disputata a Budapest la terza prova della Porsche Mobil1 Supercup 2020. Dylan Pereira conferma il risultato della seconda competizione di Spielberg, primeggiando su Ayhancan Güven e Larry ten Voorde.

La prova è iniziata sotto l’insegna di Pereira. Il portacolori di casa BWT Lechner Racing ha gestito la pole-position nelle prime battute dagli attacchi del turco Güven (Martinet by Almèras). Dopo l’ingresso della Safety Car per rimuovere la Porsche 911 GT3 Cup di Sanger, finito a muro all’uscita dell’ultima curva, Pereira ha ripreso il ritmo dei primi passaggi ed ha riconquistato il suo margine su Güven.

Il lussemburghese non è più stato raggiunto dai rivali che non lo hanno più impensierito. Il risultato di oggi è fondamentale per Dylan in ottica campionato visto lo zero marcato dal neozelandese Janox Evans. Il pilota Junior di casa Porsche, anch’esso alfiere del BWT Lechner Racing, ha subito una penalità che lo ha costretto a retrocedere al ventesimo posto. La sanzione è stata assegnata al #1 del gruppo per una toccata con l’olandese Jaap van Lagen in T1.

Con il quarto posto finale, Marvin Klein (Martinet by Almeras) vince la battaglia tra i rookie, classifica dove spicca Jordan Love. L’australiano, campione della Carrera Cup nazionale nel 2019, ha infatti conquistato il settimo posto finale con il Fach Auto Tech. Dopo Budapest, la prossima tappa della Porsche Supercup sul tracciato di Silverstone, il 2 di agosto.

Luca Pellegrini