Dylan Pereira domina il secondo round della Porsche Mobil1 Supercup, in scena a Spielberg (Austria, Stiria) per il secondo round della stagione. Il lussemburghese di casa BWT Lechner Racing ha dominato la competizione dopo un ottimo spunto che gli ha permesso in due tornate di salire al comando.

I 17 giri del Red Bull Ring hanno visto il turco Ayhancan Güven del Martinet by Alméras scattare dalla pole-position. Il pilota Junior di Porsche, due volte campione della Porsche Carrera Cup France, ha mantenuto la leadership in T1, prima di subire un primo attacco di Pereira alla seconda staccata. L’alfiere di Lechner, scattato dalla terza piazza, ha beffato il giovane Leon Köhler in curva 1 e si è subito lanciato alla caccia della 911 Cup bianco-verde di Güven. Il campione nella classifica rookie dell’ultima edizione della Supercup, ha difeso con ogni mezzo la prima piazza, ma Pereira ne aveva di più. Il lussemburghese ha preso il primato della corsa e non l’ha più mollato fino alla bandiera a scacchi.

L’olandese Larry ten Voorde, in scena con una vettura del Team Elite GP, ha strappato a Köhler la terza piazza ed ha cercato in tutti i modi di salire secondo. Güven non ha però mollato la seconda piazza d’onore ed ha completato l’evento davanti a Larry ed al già citato Köhler, primo tra i rookie. Janox Evans, dominatore del primo round, non ha brillato nella seconda competizione in Stiria. Il neozelandese di casa BWT Lechner Racing ha pagato una mediocre qualifica ed ha completato la gara al quinto posto.

Settimana prossima si corre a Budapest.

Luca Pellegrini