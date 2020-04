Anche il Mobil 1 Porsche Supercup si concentra sulle gare virtuali per iniziare la propria stagione. Dopo la cancellazione delle prime tre prove di Zandvoort, Barcellona e Monaco, i protagonisti della Supercup si sfideranno al simulatore per cinque interessanti prove.

Attraverso la piattaforma di iRacing sono 32 i piloti che parteciperanno alle prime due competizioni del campionato. La gara di oggi (con partenza alle ore 16:00) si svolgerà a Barcellona. Seguiranno poi gli appuntamenti di Silverstone, il 18 aprile, Spa – Francorchamps, il 25 aprile, e Monza, il 16 maggio. Non sono previste nel campionato le altre tappe della vera Supercup per il semplice motivo che non sono presenti all’interno del simulatore iRacing. Le gare di Barcellona che inaugurano la stagione vedranno al via i piloti iscritti al campionato ed alcuni volti noti della casa di Weissach.

PORSCHE SUPERCUP, I PILOTI IN GARA

Tra questi troviamo alcuni piloti ufficiali che si metteranno in gioco contro i piloti della categoria. Laurens Vanthoor, Richard Lietz, Simona De Silvestro, Thomas Preining, Nick Tandy, Lars Kern, André Lotterer sono fra gli “ospiti” di questo evento. Tra di loro non possiamo non citare il nostro Matteo Cairoli e il campione della Supercup 2016 Sven Müller.

Torna in pista con Porsche, dopo le vincenti stagioni in Lamborghini, il tedesco Christian Engelhart, in gara nel 2020 nel GT World Challenge Europe con Müller e Cairoli con una 911 GT3 – R del Dinamic Motorsport.

Nel gruppo dei drivers che competono nella vera Supercup citiamo la presenza di Michael Ammermüller, campione delle ultime tre edizioni della categoria. Il tedesco del BWT Lechner Racing se la dovrà vedere, tra gli altri, con i due giovani piloti Porsche Janox Evans ed Ayhancan Guven.

Il campione della Carrera Cup Australia 2018 ed il vincitore delle ultime due edizioni della Porsche Carrera Cup France sono iscritti all’evento, rispettivamente con Lechner Racing e Martinet by Almeras.

Sarà interessante vedere l’esordio virtuale tra i grandi della Supercup di Jordan Love. Il pilota che ha vinto la Carrera Cup Australia 2019 sarà in pista con i colori del Fach Auto Tech e si dividerà nel 2020 tra Supercup e Carrera Cup France.

Jaap van Lagen, Dylan Pereira e Larry ten Voorde sono i tre olandesi della categoria che potrebbero dare spettacolo ed ambire a dei risultati di rilievo. Debutta nella massima categoria di Porsche anche il pilota americano Jaden Conwright, assoluto protagonista dell’ultima edizione della Porsche Carrera Cup Italia con il Dinamic Motorsport.

Ultimo, ma non meno importante, tra i piloti che compongono lo schieramento della Mobil 1 Porsche Supercup 2020 è Marvin Klein. Il francese della Martinet by Almeras è uno dei piloti più promettenti dopo l’ultima edizione della Carrera Cup transalpina.

Mancano invece all’appello altri due francesi che potevano rivelarsi degli importanti outsider. Florian Latorre e Julien Andlauer non saranno in pista nella Supercup 2020 dopo le ottime prestazioni che hanno dimostrato nell’ultimo anno. Ricordiamo come Latorre debutterà nel 2020 nel GT World Challenge Europe con una Lamborghini dell’Orange1 FFF Racing, mentre Andlauer proseguirà la sua carriera come ufficiale Porsche tra GT3 e GTE.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta a partire dalle ore 16:00.

Luca Pellegrini