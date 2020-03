Janox Evans e Ayhancan Güven si affronteranno nella stagione 2020 della Mobil 1 Porsche Supercup. I due piloti junior della casa di Stoccarda gareggeranno l’uno contro l’altro come già accaduto lo scorso anno. Il neozelandese ed il turco proseguono l’esperienza nel principale monomarca Porsche dopo un ottimo primo anno che li ha visti all’attacco in più occasioni.









Janox Evans saluta il Fach Auto Tech per spostarsi nel Lechner Racing, squadra che da anni continua a monopolizzare i trofei piloti e squadre. Il giovane neozelandese, campione della Carrera Cup Australia nel 2018, prosegue la sua carriera nella Supercup dopo aver siglato il titolo rookie nella Porsche Carrera Cup Deutschland, la “serie b” della Supercup.

“Il 2020 sarà una stagione molto entusiasmante per me. Sono felice di competere per una delle migliori squadre della storia del campionato. Spero che il nostro rapporto porterà al successo” – conclude Evans.

Resta invece fedele al Martinet by Alméras Ayhancan Güven il 22enne turco, primo nel trofeo rookie nell’ultima Supercup e vincitore del Junior Porsche Schootout 2019. Sarà al via con la squadra francese per il secondo anno consecutivo.

“Non vedo l’ora di iniziare la stagione ha detto Güven” – ha affermato il turco, dicendo di aver scelto di proseguire con l’equipe francese dopo lo splendido lavoro svolto nel 2019. Ricordiamo anche come Güven abbia trionfato con il Martinet by Alméras nelle ultime due edizioni della Porsche Carrera Cup France.

Evans e Güven, non solo Supercup

I due giovani volti di Porsche si sfideranno anche fuori dal palcoscenico della Supercup. Entrambi si contenderanno il trofeo della Carrera Cup France, trofeo che dovrà essere riprogrammato dopo le cancellazioni delle prime tre prove.

Oltre all’impegno nella Carrera Cup France è prevista anche la partecipazione ad alcune competizioni in NLS, la categoria tedesca che corre esclusivamente al Nürburgring. Per Güven si tratta di un vero e proprio esordio al di fuori dei monomarca Porsche, mentre Evans può vantare una buona esperienza anche nel panorama delle GT.

Luca Pellegrini