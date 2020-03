La Mobil 1 Porsche Supercup si trova costretta a posticipare le prime tre gare del campionato a causa dell’espansione del Covid-19. Il calendario 2020 del principale monomarca Porsche si trova a dover cancellare tre delle otto competiioni previste, tutte in concomitanza della Formula 1.









Zandvoort, Barcellona e Monaco, a seguito della cancellazione del GP di Formula 1, non verranno disputate nel mese di maggio. La prova olandese e l’evento spagnolo dovrebbero essere recuperate ad Agosto con la Formula 1, mentre non sappiamo cosa accadrà per quanto riguarda Montecarlo.

Vista la definitiva cancellazione della prova monegasca è molto probabile che vi sarà l’aggiunta di una corsa extra in un altro round. Una novità che non sarebbe nuova nella Supercup, che ha sempre adottato un doppio appuntamento come ultima prova del campionato.

Tolte le prime tre gare, nella situazione attuale, la stagione 2020 della Mobil 1 Porsche Supercup dovrebbe iniziare il 5 luglio a Spielberg prima di prosegire con le prove di Sliverstone, Hungaroring, Spa-Francorchamps e Monza, nuovo championship decider dopo la decisione di non spostarsi oltreocano per disputare le ultime due competizioni.

Luca Pellegrini