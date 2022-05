Il Vallelunga Racing Weekend ha ospitato il secondo round della Coppa Italia Turismo e i round di apertura di Master Tricolore Prototipi ed RS Cup. Le competizioni promosse dal Gruppo Peroni Race hanno attirato oltre 1500 appassionati, che hanno varcato i cancelli dell’autodromo nell’arco delle due giornate di azione in pista al “Piero Taruffi”.

ROCCA E DALOKAY PROTAGONISTI IN COPPA ITALIA

Successo agevole di Paolo Rocca su Honda Civic FK7 in Gara-1, dopo essere scattato dalla pole position. Il 21enne milanese ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 1.7s sul venezuelano Sergio Lopez, seguito dal compagno di squadra RC2 Victor Fernandez, entrambi su Cupra Leon Competicion. Quarto in rimonta dalla quinta fila Adriano Visdomini, mentre il giovane Marco Butti non ha potuto prendere parte alla gara per un problema al cambio.

Bene anche Luigi Gallo, quinto davanti a Fabrizio Fede, vincitore della 2^ divisione su Seat Leon Cup Racer. Palanti ha chiuso invece 2° di divisione ma risulta il migliore tra le TCR DSG. Seguono Nicola Franzoso e Niccolò Loia, mentre chiude la Top-10 assoluta Gabriele Giorgi dopo una gara travagliata. Leonardo Arduini primeggia in terza divisione sulla sua Citroen C3 Max, davanti ad Alberto Cioffi (AC Racing) e Roberto Agostini. Rolando Bordacchini precede i compagni di team Pietro Limonta e Andrea Gregori nel Trofeo 318.

Dalokay, dopo aver riscontrato problemi nel finale di Gara-1 concludendo 12° assoluto, si è imposto in una rocambolesca Gara-2 davanti a Rocca. Il giovane di casa MM Motorsport è risalito in seconda posizione dopo essere scivolato decimo a causa di due contatti nei giri di apertura. Terzo un ottimo Marco Marini, che porta sul podio la Scuderia Pro Race davanti ad Adriano Visdomini e Luigi Gallo. Una lunga fase di neutralizzazione è stata innescata dal ritiro di Gabriele Giorgi, mentre il compagno di squadra Niccolò Loia ha raccolto il successo della seconda divisione davanti a Paolo Palanti e al turco Demir Eroge.

Disfatta per l’RC2 Junior Team, con Victor Fernandez doppiato e Sergio Lopez ritirato a 4 giri dal termine a causa di una foratura. Arduini vince ancora nella 3^ divisione, con quasi quattro secondi di vantaggio su Alberto Cioffi. A completare il podio Matteo Bacci, mentre tra le BMW ha avuto la meglio ancora una volta Rolando Bordacchini.

MASTER TRICOLORE PROTOTIPI: MAGLIONA-SHOW TRA LE CN2!

Gara-1 del Master Tricolore Prototipi ha visto Omar Magliona raccogliere il successo nel Gruppo CN, davanti a Michele Liguori. Roberto Del Castello è stato retrocesso in terza posizione del proprio raggruppamento a causa di una penalità di 25 secondi. Nel Gruppo Special ha vinto invece al debutto il 21enne Gennaro Di Somma su Osella JRB. Problemi per Claudio Francisci nel finale, mentre non hanno preso parte alla gara Ranieri Randaccio e Fabio Valle a causa di problemi tecnici.

Magliona ha completato l’opera in Gara-2, vincendo ancora una volta e firmando anche il giro veloce al volante della sua Norma M20 FC. Sul podio del Gruppo CN Massimo Wancolle su Osella PA21 e Ranieri Randaccio su Norma, mentre Claudio Francisci è riuscito a raddrizzare la gara dopo un contatto all’avvio. Tanti i ritiri, a cominciare da Gianfranco Giorgio al terzo giro, a seguire Del Castello alla quinta tornata e Di Somma nella seconda metà della gara.

RS CUP: A BENSI GARA-1, SANDRUCCI FA CENTRO IN GARA-2

La stagione dell’RS Cup si è aperta con il successo di Giulio Bensi, al termine di un’appassionante sprint condita da duelli e sportellate. Il pilota toscano in forza al team Blackcars Corse ha preceduto il poleman Mattia Lancellotti, dopo la retrocessione in quinta posizione di Gustavo Sandrucci, che inizialmente aveva tagliato il traguardo per primo. Completa il podio Paolo Tartabini, seguito dal veneto Manuel Stefani, mentre tra gli Over 50 trionfa Massimiliano Ciocca.

Redenzione in Gara-2 per Sandrucci, protagonista di un’altra manche combattuta e ricca di azione. Il pilota di Seven Hills Motorsport ha chiuso davanti all’esordiente Luca Franca e Manuel Stefani. Gara compromessa da un drive through per Alex Lancellotti, 10° al traguardo, mentre si è ritirato Bensi a pochi minuti dalla conclusione all’uscita della curva Roma. Tra gli Under 25 si è distinto quindi Pietro Alessi, Ciocca si è ripetuto invece tra gli Over 50. Nella sfida delle Renault Clio 2.0 ancora una volta Nunzio Anastasi ha centrato il successo.

