Il Peroni Race Weekend del 1-3 ottobre all’Autodromo Nazionale Monza si prospetta un fine settimana scoppiettante con undici campionati in gara, oltre 200 iscritti e l’apertura a un massimo di 1000 spettatori nella giornata di domenica. Le gare verranno trasmesse in diretta su MS Motor TV (Canale 229 di Sky) e in live streaming sui canali Facebook e YouTube del Gruppo Peroni Race.

COPPA ITALIA: CARLOTTA FEDELI SI GIOCHERÀ IL TITOLO TCR DSG

Al Tempio della Velocità si assisterà alla resa dei conti per TCR DSG e Seconda Divisione in Coppa Italia Turismo. Con un totale di 35 iscritti, il campionato targato Gruppo Peroni Race si distingue ancora una volta per prestigio e abbinamenti. Nel TCR Sequenziale l’Aggressive Team Italia raddoppia con le Hyundai i30 di Giuseppe De Virgilio e Mauro Guastamacchia, neolaureato campione di classe e divisione nel round di Magione. NEXT Motorsport schiererà Adriano Visdomini e il giovane Marco Butti, il quale si confronterà con un altro rapidissimo coetaneo. Si tratta del 16enne Carlo Tamburini, all’esordio nelle ruote coperte sulla Honda Civic FK7 di MM Motorsport. Giuseppe Cartia torna invece in azione, per la prima volta su una vettura TCR, con l’Audi di BF Motorsport.

Il team di Imerio Brigliadori sarà inoltre impegnato nella classe DSG con Alberto Rodio, attualmente a 13 punti dalla favorita al titolo Carlotta Fedeli. La pilota romana di RC Motorsport arriva a Monza con 67 punti, in vetta alla classifica TCR DSG. Il 17enne Steven Giacon, reduce dal round di Grobnik del TCR DSG Europe, scenderà in pista alla guida dell’Audi di Tecnodom Sport, in bagarre con le Cupra di Ten Job, Alessandro Berton del team Italia Corse, Alfredo di Cosmo per DC Racing e le VW Golf di Franzoso-Pugliese e Virgilio Gosio.

Alberto Cioffi si giocherà il titolo della Seconda Divisione: il pilota della Mini Challenge Pro in forza al team AC Racing si difenderà da Rino De Luca su Honda Civic Type R, staccato di sette punti. Nella classe C il 21enne Marco Valenti, proveniente dal karting, debutterà nelle ruote coperte con la Mini RSP 1.6 del team EPM Motorsport.

1.6 TURBO CUP: PRIMO MATCH POINT PER COLDANI

Il 19enne Gianalberto Coldani, in forza al team MC Motortecnica torna a Monza da leader nella 1.6 Turbo Cup con un margine di 58 punti. In pista il giovane lombardo si confronterà con altri 15 avversari, tra cui piloti di esperienza come Massimiliano Ciocca (Seven Hills Motorport) e Walter Lilli (Faro Racing), in lotta nella classifica Over 50.

Al Tempio della Velocità sarà inoltre presente il tridente sloveno di Lema Racing formato da Jaka Marinsek, vincitore della seconda manche sul circuito brianzolo a maggio, Zoran Poglajen e Miha Primozic.

DA MAGLIONA A GUERRA: LE LINE-UP DEL MASTER TRICOLORE PROTOTIPI

Alessandro Rosi si affaccia al 5° appuntamento stagionale in testa alla classifica con 80 punti, contro i 46 di Giancarlo Pedetti e i 45 sommati da Ranieri Randaccio.

Tra le nove CN2 presenti il sardo Omar Magliona, giunto terzo all’esordio nel fine settimana umbro, proseguirà l’avventura al volante dell’Osella PA21 di CMS Racing Cars. Il team di Enrico Casalini schiererà inoltre le Ligier JS 53 Evo di Gianluca Cecchini, in gara anche nel Campionato Italiano Auto Storiche, e del giovane Marco Guerra, impegnato in parallelo nell’Alfa Revival Cup insieme a Francesco Pantaleo.

Tra le Young Timer confermano la propria presenza Alex e Fabio Valle e Claudio Gullo, mentre Claudio Francisci va ad arricchire il gruppo Sport del campionato al volante della sua Lucchini BMW.

Le vetture del Master Tricolore Prototipi condivideranno la griglia con la serie austriaca Sports Car Challenge, suddivisa in 1^ Divisione, 2^ Divisione e P9 Challenge Klass 7, in cui competerà il sassolese Edoardo Barbolini in coppia con Niclas Kry.

UN PADDOCK SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE TRA P9 CHALLENGE E BOSS GP

Alessandro Battaglin e Maurizio Piatesi si preparano a difendere la prima posizione in Coppa Italia GT Club da Stefano Valli sulla sua BMW Z4 GT3 e Riccardo De Bellis. Sono pronti a insinuarsi nella bagarre anche Mauruzio Fondi su Porsche 997 GT3 R e Paul August su Lamborghini Huracan GT3 Evo.

Lo schieramento del campionato GT targato Peroni verrà internazionalizzato dalla presenza delle sei Porsche e della Aston Martin Vantage del campionato P9 Challenge, che farà tappa a Monza prima del finale di stagione al Norisring.

Saranno 28 le vetture al via nel Campionato Italiano Auto Storiche, che può contare su inossidabili veterani, tra cui il duo Panini-Pergreffi del 1° Gruppo, Loris Papa sulla sua Fiat 128, Ronconi-Gulinelli e Ambroso-Zardo. Presente Roberto Arnaldi, vincitore della mini-endurance a Magione nel weekend a cavallo tra luglio e agosto. Non mancherà inoltre Riccardo Messa a bordo della sua Alpine Renault V6T, appartenente al 4° Gruppo, così come il duo Simoncini-Landini su Mercedes 190E e Gianni Giudici su Ford Sierra Cosworth.

Quello di Monza sarà un appuntamento cruciale per la Lotus Cup Italia: Daniel Grimaldi torna a correre in casa con un vantaggio di 34 punti su Giacomo Giubergia. Alberto Grisi è attualmente terzo in classifica a quota 148. Nella giornata di sabato si svolgeranno le tre sessioni della Lotus Speed Cup, con l’ultima trasmessa in live streaming sui canali social Lotus Cup Italia/PB Racing.

Il fascino delle vetture dell’Alfa Revival Cup, giunta al quarto di cinque appuntamenti stagionali, andrà ad arricchire ulteriormente il Peroni Race Weekend venturo, che includerà inoltre il BOSS GP GlobeAir Grande Finale.

Beatrice Zamuner