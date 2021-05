Il Gruppo Peroni Race riaccende i motori in occasione del terzo Peroni Race Weekend stagionale, che andrà in scena dal 28 al 30 maggio all’Autodromo Nazionale di Monza. Le vetture di ben sette campionati sfrecceranno sull’asfalto del circuito brianzolo, dal quale verranno trasmesse le gare del Porsche Club GT e dei campionati targati GPR in diretta su MS Motor TV (Canale 813 di Sky) e in live streaming sugli account Facebook e YouTube del Gruppo Peroni Race.

SOTTO I RIFLETTORI IL PRIMO ROUND DEL TCR DSG ENDURANCE EUROPE

C’è grande attesa per il primo round del TCR DSG Endurance Europe, quest’anno curato dal promoter PNK Motorsport. Otto equipaggi, tra line-up inedite e consolidate, saranno al via della gara da 120’ che scatterà domenica mattina alle 10.20.

Come anticipato nella giornata di martedì, la romana Carlotta Fedeli sostituirà l’infortunato Gabriele Giorgi del team NOS, andando ad affiancare il toscano Cosimo Barberini nella tappa di Monza. Saranno tre le VW Golf tra le fila del team Elite Motorsport, con il giovane equipaggio formato da Alfredo De Matteo e Gabriele Volpato, Fabian Peroni in coppia con il 16enne Marco Butti, mentre il bolognese Filippo Bencivenni condividerà l’abitacolo con Rodolfo Massaro.

La sfida del TCR DSG Endurance Europe sarà un affare di famiglia per Kevin, Jonathan e Steven Giacon, i quali condivideranno l’Audi RS3 LMS TCR DSG del team Tecnodom Sport. Anche HC Racing si presenterà al via con un’Audi, contando su Gaetano Oliva e Simone Patrinicola. BF Motorsport conferma invece l’equipaggio di Romy Dall’Antonia e Samuele Piccin su Audi e Paolo Palanti insieme a Ronnie Valori su Seat Leon Cupra.

MTP: ROSI TENTA L’ALLUNGO IN CLASSIFICA

Il Master Tricolore Prototipi giunge al terzo weekend stagionale dopo Imola con 13 vetture al via. Alessandro Rosi (CMS Racing Cars) arriva a Monza al comando della classifica con 39 punti, con 15 lunghezze di vantaggio su Giancarlo Pedetti (MC World).

Nella classe CN2 si registra l’ingresso del Team Spirit dalla Francia con due Norma M20 FC. Confermano la propria presenza Marc Coschieri nel Gruppo Historic, Alex e Fabio Valle e Claudio Gullo nel Gruppo Young Timer.

Sulla griglia di partenza del Tempio della Velocità anche Gianluca Cecchini al volante di una Ligier JS 53 Evo 2, il veterano Claudio Francisci su Lucchini BMW e Francesco Malavasi su Ligier P3.

1.6 TURBO CUP: IN BAGARRE ANCHE LEMA RACING

Tutto pronto anche per il secondo atto della 1.6 Turbo Cup. Il leader in classifica Gianalberto Coldani, attualmente primo anche nell’Under 25 davanti a Pietro Pio Agoglia (CLG Bloise Motorsport), avrà l’opportunità di estendere il proprio vantaggio sui propri diretti inseguitori.

Il giovane pilota di MC Motortecnica svetta nell’assoluta con 40 punti, precedendo Giacomo Trebbi (4×4 Explorer) a quota 33 e Massimiliano Ciocca (Seven Hills Motorsport) con 30 punti.

In lotta a partire dalla tappa di Monza anche Lema Racing con tre vetture, affidate ai piloti sloveni Jaka Marinšek, Predrag Sainovic e Sandi Jeran.

COPPA ITALIA GT CLUB: TESTA A TESTA LAMBORGHINI – PORSCHE

Secondo appuntamento anche per la Coppa Italia GT Club, con il duo Battaglin-Piatesi (Rally Team) e Riccardo De Bellis (ZRS Motorsport) pronti a darsi battaglia per la testa del campionato. Stefano Valli sulla sua BMW Z4 GT3 è pronto a inserirsi nella bagarre insieme a Nicola Sarcinelli e Andrea Sapino su Porsche 991 Cup 3.8. Confermano la propria partecipazione anche Lucio Gioffré su Lamborghini Huracan ST Evo e Walo Bertschinger in coppia con il lombardo Dario Tosolini al volante della Porsche 997 Cup.

