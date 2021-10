Cala il sipario sul Peroni Race Weekend di Monza del 2-3 ottobre 2021 con tre nuovi campioni. Carlotta Fedeli nell’ultimo round stagionale della Coppa Italia Turismo, con la corona nel TCR DSG, diventa la prima donna a vincere un titolo nella storia del campionato. Alberto Cioffi si laurea campione nella Seconda Divisione, mentre il giovane Gianalberto Coldani fa suo il titolo nella 1.6 Turbo Cup con tre manche di anticipo.

COPPA ITALIA TURISMO: CARLOTTA FEDELI È LA NUOVA REGINA DEL TCR DSG

Il poleman Carlo Tamburini si aggiudica di forza Gara-1 della Coppa Italia Turismo, al debutto assoluto nelle ruote coperte. Il 16enne di casa MM Motorsport, nonostante una penalità di 5s per aver causato un contatto con Giacomo Ghermandi, ha chiuso davanti alla Hyundai i30 di Adriano Visdomini con un margine di circa due secondi. Terzo assoluto e vincitore nella classe DSG un ottimo Steven Giacon. Gara-1 della Coppa Italia Turismo ha visto inoltre la romana Carlotta Fedeli, dalla sesta casella, chiudere anticipatamente la lotta al titolo TCR DSG, avendo concluso al secondo posto nella propria classe davanti al suo diretto antagonista Alberto Rodio.

Tamburini pone il sigillo a un fine settimana perfetto, vincendo anche Gara-2 dopo essere scattato dalla settima posizione in griglia invertita. Il 16enne di MM Motorsport trionfa davanti al coetaneo Marco Butti e al 17enne Steven Giacon, terzo assoluto e ancora vincitore nella classe TCR DSG. La Seconda Divisione festeggia il proprio campione, Alberto Cioffi, secondo in gara alle spalle di Jocher.

1.6 TURBO CUP: IL 19ENNE COLDANI VINCE IL TITOLO IN GARA-1

Un impeccabile Gianalberto Coldani trionfa in Gara-1 della 1.6 Turbo Cup, andando a chiudere ufficialmente la lotta al titolo con ben tre manche di anticipo. Il 19enne milanese di MC Motortecnica, autore del suo 5° successo stagionale, si è distinto dal round iniziale a Imola da rookie tra veterani e Under 25. Nella prima manche hanno completato il podio Mattia Lancellotti e Pierluigi Sturla.

Una Gara-2 ad alta tensione ha concluso la giornata del Peroni Race Weekend monzese: un duello all’ultimo sangue interrotto da una neutralizzazione a 12’ dal termine tra Pierluigi Sturla e il vincitore Alex Lancellotti ha reso indimenticabile l’ultima gara sprint di giornata. Podio per Manuel Stefani, davanti al neolaureato campione Gianalberto Coldani.

DOPPIETTA DI LIGUORI NEL MTP, BIS DI SECONDI POSTI PER GUERRA

Michele Liguori vince a sorpresa una Gara-1 del Master Tricolore Prototipi ricca di colpi di scena, a partire dal contatto che ha visto coinvolti Alessandro Rosi e Giancarlo Pedetti all’avvio. Il poleman Marco Guerra, protagonista di un testacoda, ha lasciato dunque strada a Liguori per poi raggiungere nuovamente il pilota partenopeo, con il quale ha dato vita a un’avvincente battaglia fino alla conclusione. Guerra ha chiuso in seconda posizione, precedendo Ranieri Randaccio, che approfitta del ritiro di Giancarlo Pedetti per recuperare in classifica.

Liguori si ripete anche in Gara-2 sul bagnato. Si conferma anche Marco Guerra, secondo ancora una volta alla prima esperienza a Monza in queste condizioni meteorologiche. Antonio Beltratti si prende il terzo posto dell’assoluta in extremis, mentre Alessandro Rosi, quinto in rimonta in Gara-1, sale sul podio delle CN2 andando così a risollevare il weekend e consolidare il proprio vantaggio in classifica su Pedetti e Randaccio.

COPPA ITALIA GT CLUB: VALLI BALZA IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Stefano Valli conquista Gara-1 della Coppa Italia GT Club, abbinata alle vetture della P9 Challenge. La prima manche, in condizioni intermedie, ha messo in difficoltà diversi piloti, compreso Paul August (Imperiale Racing) su Lamborghini Huracan GT3 evo, partito terzo e secondo al traguardo. Completa il podio un ottimo Riccardo De Bellis sulla sua Porsche 991 Cup.

August si esalta sul bagnato in Gara-2, dopo aver messo a lungo Valli sotto pressione. Il sammarinese, leader fino agli ultimi minuti, ha subito il sorpasso del lituano per poi perdere la seconda posizione a causa di un errore alla Prima variante. De Bellis ne ha quindi approfittato, tagliando il traguardo in seconda posizione. La classifica vede ora Stefano Valli leader a 70 punti, mentre De Bellis raggiunge Piatesi-Battaglin a 69.

Archiviata la tappa brianzola, la Coppa Italia GT Club e la 1.6 Turbo Cup faranno tappa all’Autodromo Internazionale del Mugello il 16-17 ottobre per la finale di campionato. Attesissima anche la quarta prova del TCR DSG Europe, la Mitjet Italia – Racing Series, l’ultima gara GPR del Campionato Italiano Auto Storiche, il round conclusivo dell’Alfa Revival Cup e della Lotus Cup Italia con annessa Lotus Speed Cup.

