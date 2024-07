EWC | 8H Suzuka 2024: 4 piloti dal Motomondiale, occhio a Ducati

Sarà una 8H di Suzuka 2024 decisamente imprevedibile, quella che metterà in scena il mondiale EWC questo weekend. La “gara delle gare” ha attirato anche quest’anno partecipanti dai vari campionati, in particolare dal Motomondiale, pronti a darsi battaglia sull’ottovolante giapponese. Dopo i risultati del 2023, con Honda HRC a fare da padrona in casa, quest’anno ci potrebbero essere delle sorprese interessanti a cui fare attenzione. Vediamone qualcuna.

DUCATI E KAGAYAMA

Il team Kagayama quest’anno schiererà una Ducati V4R, diventando di fatto la formazione di riferimento della casa di Borgo Panigale nel sol levante. In sella alla Panigale ci saranno Ryo Mizuno, Hafizh Syahrin e Josh Waters, che durante i test hanno girato con un ottimo 2’05”162. Un tempo di soli due decimi più lento del record in qualifica stampato da Tetsuta Nagashima e dalla CBR-RRR nel 2023, indice di grande competitività e di voglia di vittoria. Attualmente, nessun costruttore europeo ha mai vinto la 8H di Suzuka.

MOTOMONDIALE CHIAMA

Ci saranno molti ospiti provenienti dalle varie categorie del Motomondiale quest’anno. Il nome più illustre è chiaramente quello di Johann Zarco, arruolato dal team HRC ufficiale per affiancare Takumi Takahashi e Teppei Nagoe, proveniente dal team SDG Honda Racing nell’All Japan Superbike. Albert Arenas passa dalla Moto2 alla Yoshimura SERT Suzuki, andando a sostituire l’infortunato Gregg Black in squadra con Cocoro Atsumi e Dan Linfoot. Barry Baltus verrà inserito nella compagine del team AutoRace Ube Racing Suzuki, mentre Mario Aji cavalcherà la famosa SDG Team HARC-Pro Honda.

STOCK: ROLFO, BAIOCCO, MANFREDI

Oltre al nostro Christian Gamarino, al via con il team Kawasaki Webike Trickstar in classe EWC, alla 8H di Suzuka 2024 parteciperanno altri tre italiani. Roberto Rolfo ce lo ha raccontato ampiamente a Motorbike Circus, ma insieme a lui troverà altri due portacolori in terra giapponese. Il primo è Kevin Manfredi, convocato dal team Frontier in sella alla S1000RR, ed il secondo è Matteo Baiocco, che a quarant’anni si toglie la soddisfazione di condurre l’Aprilia del team Tatara alla 45esima edizione di Suzuka. Con 46 team iscritti, sarà sicuramente un’edizione da non perdere.

GLI ORARI DELLA GARA

La 8H di Suzuka 2024 prenderà il via alle ore 04:30 italiane, per terminare alle ore 12:30. Noi di LiveGP vi accompagneremo con il commento ed il live timing della gara per l’ultima ora e l’arrivo al traguardo. Seguiteci sui nostri canali social per non perdervi nulla!

