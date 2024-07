MotoGP | Ufficiale: salta il GP del Kazakistan, a sorpresa ecco Misano

Se la notizia dell'annullamento del GP del Kazakistan non sorprende, a farlo ci pensa il nome del sostituto: sarà il GP dell'Emilia Romagna a prenderne il posto dal 20 al 22 settembre, raddoppiando così la presenza della MotoGP al Misano World Circuit.

Nella Motor Valley raddoppia la MotoGP

L'annuncio, un po' a sorpresa, arriva dalla stessa Dorna ed è confermato a stretto giro dagli organizzatori del GP. Il Misano World Circuit, dunque, si appresta ad ospitare un importante doppio appuntamento del Motomondiale: dal 6 all'8 settembre, infatti, sarà la volta del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, a cui seguirà due settimane più tardi (20-22 settembre) proprio la “new entry” GP dell'Emilia Romagna.

Un bel colpo per l'impianto romagnolo, ancora una volta in prima linea per ospitare eventi internazionali di spicco. Come riportato nel comunicato diffuso da MWC, la trattativa si è chiusa in una settimana grazie alla grande armonia e professionalità tra le persone coinvolte. Un risultato - viene scritto - “che è un valore aggiunto per tutti: per la MotoGP, che mantiene un numero congruo di appuntamenti in calendario, e per i promotori, che garantiscono ulteriore indotto al territorio e uno spettacolo sportivo straordinario in una stagione tra le più avvincenti degli ultimi 20 anni.”

Prevendita e promozioni speciali

Si è già mossa la macchina organizzativa per arrivare al meglio all'appuntamento. Per gli appassionati, da lunedì 22 luglio sulla piattaforma www.ticketone.it si avvieranno le prevendite dei biglietti del Gran Premio dell’Emilia-Romagna del 20-22 settembre 2024. Sarà previsto uno sconto del 30% per chi avrà acquistato il biglietto del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre 2024) entro il 21 luglio (qui maggiori dettagli). Inoltre, saranno proposte anche altre modalità di acquisto combinato dei due eventi con interessanti promozioni a breve disponibili sul sito www.misanocircuit.com

MotoGP, tante le promozioni per i due GP al Misano World Circuit | Credits: MWC Press Office

Le parole di Ezpeleta (Dorna), Copioli (FIM) e Colaiacovo (MWC)

Soddisfatto Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentore dei diritti della MotoGP, che commenta così la notizia:

Siamo molto felici di annunciare che abbiamo raggiunto l’accordo per organizzare il Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Misano. La pista è una delle classiche del calendario e offre uno spettacolo fantastico in una delle capitali di questo sport, dove la passione per la MotoGP è leggendaria. Correre poi a Misano a fine settembre è una scelta logica. Puntiamo a creare il calendario più efficiente possibile e questo evento segue perfettamente questa filosofia, permettendoci di ridurre al minimo i chilometri extra che altrimenti avremmo dovuto prevedere prima dei nostri eventi in Asia. Ringraziamo Misano e l’Emilia-Romagna per averci accolto per questo evento.

A fargli eco è anche Giovanni Copioli, Presidente FMI, che esprime così il suo orgoglio per questo annuncio:

Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti che l'Italia possa ospitare un altro Gran Premio del Motomondiale. Il nostro Paese si conferma un punto di riferimento per la serie iridata ed è pronto, ancora una volta, a organizzare un evento di primissimo rango. Ringrazio la Federazione Internazionale di Motociclismo e la Dorna per la fiducia riposta nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana e soprattutto del Misano World Circuit, un impianto con cui collaboriamo sotto diversi punti di vista e per numerosi eventi.

Infine, non è mancato un commento anche da parte di Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica Spa (MWC), che sottolinea l'importanza di questo evento per il MWC e per l'intero territorio:

Abbiamo intrapreso un percorso di sviluppo del circuito legato ad una visione di sostenibilità globale che in questi ultimi anni ci ha visti premiati a livello internazionale per la sostenibilità ambientale, la qualità dei bilanci e pochi giorni anche fa col prestigioso Compasso d’Oro per la capacità di veicolare un territorio coi colori della pista. Una qualità aziendale che consente di cogliere opportunità come quella del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, per il quale ringrazio la Regione e tutte le Istituzioni che ci affiancano, oltre a Dorna Sport. Pensavamo fosse già un 2024 straordinario, ora alziamo ancora l’asticella e si profila la possibilità di tagliare il traguardo record di un milione di presenze nei dodici mesi.

Giorgia Guarnieri

