Moto3 | GP Catalunya, Gara: David Alonso vince e prende la testa della classifica piloti

A diventare il numero 1 in classifica piloti della Moto3 ci pensa David Alonso. Una super gara quella del colombiano che ha conquistato la testa della corsa, a pochi giri dal termine, e con un super ritmo è riuscito a dare lo strappo sugli inseguitori. Un piano da lui architettato addirittura prima della gara, con la strategia di prendere la testa della corsa negli ultimi giri e spingere per scappare. Sul podio Ivan Ortolá è José Antonio Rueda.

La bellezza della Moto3 in Catalunya, tante lotte e tanti protagonisti

Di per sé la Moto3 è famosa per regalare tantissime emozioni a tutti gli amanti delle due ruote, e quest'oggi ha confermato tutto ciò. Tante lotte dall'inizio della corsa: uno spunto mostruoso di Daniel Holgado che dalla nona piazza era riuscito a risalire in seconda; David Muñoz che dopo un ottimo spunto è stato costretto a perdere qualche posizione per una penalità da scontare; Luca Lunetta che è andato ad onorare il numero 58 del team SIC arrivano fino alla seconda posizione a metà gara; un Filippo Farioli che, dopo l'errore di ieri in qualifica, ha rimontato dalla 20esima piazza fino alla 9a a soli 7 secondi dalla leadership.

Ci sono state anche moltissime cadute quest'oggi: il primo ad uscire di scena è stato Joel Kelso, uno scivolone in curva 1 lo ha portato verso la zona del Long Lap Penality dove in quel momento stava passando Taiyo Furusato. Per fortuna il 72 è riuscito a schivare Kelso e a riprendere la corsa solamente per poco, perchè dopo poche curve in autonomia Furusato si è trovato a terra con la sua moto. Anche Riccardo Rossi purtroppo non è riuscito a concludere la corsa, una caduta lo ha portato fuori di scena dopo aver ricevuto anche un Long Lap Penalty per troppi track limits.

Gli italiani emozionano in Catalunya nella categoria Moto3

Il primo italiano che troviamo in classifica è il giovane Luca Lunetta del team SIC58: Luca ha saputo stupire in questa gara riuscendo anche per un momento a raggiungere la seconda posizione. Peccato che la poca esperienza nella gestione non gli abbia dato la possibilità di continuare a lottare, ma sicuramente per Luca è stato un weekend che non dimenticherà, un'esperienza che lo porterà a crescere sempre di più in questa categoria.

In nona posizione troviamo Filippo Farioli: una rimonta stratosferica del numero 7 che dalla ventesima posizione è riuscito a risalire fino alla Top10. Dopo una qualifica di ieri non perfetta, Filippo aveva bisogno di un riscatto ed oggi direi che è riuscito a fare una gara perfetta sotto ogni punto di vista.

Solida invece la gara di Matteo Bertelle, diciassettesima posizione per lui alle spalle di Ogden. Come scritto poco fa, purtroppo ultimo degli italiani Riccardo Rossi: un weekend dove ha trovato molte difficoltà fin dalla qualifica dove non è riuscito a trovare nemmeno un giro veloce. Oggi Riccardo ha provato a risalire di qualche posizione, ma purtroppo il tutto si è spento prima con il Long Lap Penalty e poi infine con la caduta, che lo ha portato a terminare in anticipo il weekend della Catalunya.

I risultati della Moto3 sul circuito della Catalunya

Credits: MotoGP Website

Le parole di Rueda, Ortola e Alonso dopo la gara della Catalunya

Incredibile questa gara, moltissimi sorpassi e alla fine ha spinto tanto Ivan e anche io. Ultimo due giri meravigliosi, ho superato Colin ma non sono riuscito a superare Ivan. Ringrazio al team per il grande lavoro svolto e ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi vedono in questo momento. Jose Antonio Rueda

Sono felice di questo podio dopo la pole. A Le Mans avevamo avuto problemi ma qui abbiamo fatto un gran lavoro. Un super weekend di casa e ringrazio il team per aver lavorato duramente per aver raggiunto questo risultato. Ivan Ortola

Sono contentissimo, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ringrazio tanto tutti i fan che sono venuti qui a tifare per me e per noi e ringrazio Guevara per i consigli ottimi. Grazie a tutti e soprattutto alla mia famiglia. David Alonso

Fabrizio Giuseppe Pignatelli