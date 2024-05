Moto3 | GP Catalunya, Qualifiche: prima pole di carriera per Ivan Ortola

Ivan Ortola l'ha spuntata nei confronti di Collin Veijer nella lotta per la pole position sul circuito della Catalunya. il pilota spagnolo del team MT Helmets, per soli 0.019, è riuscito a portarsi avanti a Collin e dunque a portarsi a casa la sua prima pole stagionale e in Moto3. A chiudere la prima fila c'è José Antonio Rueda.

Una qualifica non semplice per Alonso e Rueda

Festeggia per il momento Ivan ma dobbiamo concentrarci sulla lotta che ci si aspettava tra David Alonso e Jose Antonio Rueda. Infatti i due si sono marcati costantemente durante l'intera Q2, ma questo non ha portato i risultati sperati. Nel corso del suo miglior giro, David Alonso è stato ostacolato da Ortola dove ha perso quasi 2 decimi di secondo.

Rueda invece non è riuscito fin da subito ad essere concreto con i cronometrici, infatti solamente nelle ultime battute di sessione è riuscito a trovare il tempo che lo ha portato ad essere in prima fila per la gara di domani. Molti errori commessi da Jose durante i suoi tentativi che non hanno permesso al giovane di poter lottare per la pole position. Alonso, invece, chiuderà la seconda fila dietro a Furusato e Yamanaka. Solo 9° il leader di classifica Holgado.

Luca Lunetta il migliore degli italiani

Tra file italiane ha visto gioire Luca Lunetta, pilota classe 2006 nato a Roma, il quale dalla Q1 è riuscito a salire in sessione fino a conquistare l'undicesima posizione di partenza. Poteva andare meglio però il giovane si è ritenuto più che soddisfatto del suo giro ma soprattutto della sua crescita. Nel corso della sua prima run Luca era riuscito a raggiungere la quarta posizione grazie alla grandissima scia di Veijer.

Alle sue spalle Stefano Nepa ha archiviato la dodicesima posizione per il via della gara di domani, con Matteo Bertelle alle spalle dei due connazionali. Gran peccato per Riccardo Rossi che nel Q2 non è riuscito a trovare nemmeno un giro valido, con tanto di caduta nel suo ultimo tentativo. Male Filippo Farioli: l'italiano non è riuscito a salire in Q2 a causa di una caduta mentre stava registrando il suo miglior tempo al termine della prima sessione di qualifiche.

I risultati delle qualifiche della Moto3 sul circuito della Catalunya

I risultati delle qualifiche di Moto3 sul circuito della Catalunya

Le parole di Rueda, Veijer e Ortola dopo le qualifiche del GP della Catalunya

Non ho fatto in tempo a fare un altro giro, però sono contento di essere in prima fila. Vediamo come sarà la gara, Alonso ha un gran passo. Siamo veloci anche noi e ringrazio il team per il grande lavoro svolto fino a questo momento Jose Antonio Rueda

Buon feeling già nei primi giri. Si è trattato solo di guadagnare qualche decimo, nonostante qualche errore. Un tempo niente male e ho davvero un buon feeling. Peccato per la doppia gialla nel finale perchè sentivo di esser forte, ma va bene anche così e possiamo solo che essere contenti Colin Veijer

Sono molto felicissimo per questa prima pole position. Sono contento della posizione in griglia e domani sarà la giornata importante e dove si farà punti Ivan Ortola

Fabrizio Giuseppe Pignatelli