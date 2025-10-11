WorldSBK | Estoril, Superpole: Razgatlıoğlu stellare, Ducati insegue

Sesta pole position dell'anno per Toprak Razgatlıoğlu, che ad Estoril ha polverizzato il record WorldSBK di Estoril. 1:34.203 per il leader del mondiale, crono che è un secondo più veloce del vecchio primato del tracciato. Seconda posizione, come al solito, per Nicolò Bulega. Chiude la prima fila Álvaro Bautista, un lieto ritorno in top 3.

Toprak e Bulega davanti a tutti, Bautista insegue

Toprak Razgatlıoğlu conferma quello che già ieri pomeriggio aveva fatto vedere: nel turno di FP2 non aveva montato la gomma nuova, ma in Superpole il pilota BMW è stato imprendibile. C'erano dei dubbi riguardo il crono che si sarebbe potuto raggiungere sul giro secco, visto il 1'35" basso visto nelle FP3 mattutine. Razgatlıoğlu è andato ben al di sotto di questo limite, avvicinandosi al muro del 1'33". Un tempo straordinario per il leader del campionato, che ha battuto nettamente Nicolò Bulega. Per il ducatista il solito 2° posto, pagando quasi tre decimi e mezzo nei confronti del poleman.

A guidare il gruppo degli inseguitori è Álvaro Bautista: il due volte iridato WorldSBK è finalmente tornato competitivo sul giro secco, chiudendo la prima fila. Bautista deve sfruttare la ghiotta occasione, visto l'infortunio di Danilo Petrucci che lo ha costretto a dare forfait per il weekend portoghese. Inoltre, Sam Lowes è stato fermato dopo le FP3, quindi due ducatisti competitivi non saranno presenti tra oggi e domani per l'ultimo gradino del podio (al netto di cadute del duo di testa).

Bimota e Honda in top 5, altri tre italiani in top 10

Un'altra bella conferma rispetto al venerdì è quella di Bimota: il costruttore di Rimini piazza Alex Lowes ad aprire la seconda fila e, per soli 35 millesimi, sarebbe potuto essere un 3° posto. Ottima prestazione anche per Honda: il partente Xavi Vierge, che farà posto a Jake Dixon e Somkiat Chantra per andarsene in Yamaha, è 5° assoluto a soli 57 millesimi da Lowes. Chiude la seconda fila Jonathan Rea, che guida il plotone Yamaha davanti ai compagni di marca Remy Gardner e Andrea Locatelli. Ancora tanta Italia tra i primi dieci: Axel Bassani è 9° davanti a Andrea Iannone. Più in difficoltà Yari Montella (16°) e Michael Rinaldi (19°).

WorldSBK | Estoril: i risultati della Superpole

Valentino Aggio

