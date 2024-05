CIV Femminile | Magione: Bruno squalificata in Gara 1, Denise Dal Zotto vince ed è leader

Non sono di certo mancate le sorprese nel secondo round del CIV Femminile, in pista nel weekend appena passato sul tracciato umbro di Magione. La serie femminile tricolore, per l'occasione, si è affiancata al CIV Junior per svolgere il secondo round stagionale. La favorita Josephine Bruno è fermata da una squalifica in Gara 1, lasciando così spazio alla prima vittoria di Denise Dal Zotto, ora leader di classifica. “Joy” si è ripresa con gli interessi nella manche conclusiva.

Gara 1: Josephine Bruno squalificata, a vincere è Denise Dal Zotto

La prima manche del CIV Femminile sul tracciato di Magione, nonostante qualche piccolo inconveniente prima della partenza, ha rispettato i pronostici della vigilia. Josephine Bruno ha sbaragliato la concorrenza del campionato tricolore, portandosi a casa la seconda vittoria stagionale su altrettanti appuntamenti dopo una passerella durata 12 giri. La pilota di Gradara Corse, però, ha dovuto fare i conti con una Direzione Gara inflessibile: i giudici, infatti, hanno trovato un'irregolarità tecnica sulla Kawasaki Ninja 400 tale da provocare la squalifica della giovanissima dei Pata Talenti Azzurri. Da segnalare anche il ritiro di un'altra grande protagonista come Arianna Barale: la #41 è caduta in curva 1 mentre si trovava in piena lotta per la 2ª posizione (che con la squalifica di Bruno sarebbe poi diventata 1ª, ndr).

Rimasta “a secco” di punti, le altre pilote hanno superato Bruno in classifica: a vincere è quindi Denise Dal Zotto. La motociclista veneta ci ha impiegato solo due manche per trovare il primo successo al CIV Femminile dopo due anni passati nelle retrovie della Supersport 300 del British Superbike. L'alfiere di MotoXRacing ha vinto un duello durato per tutta la gara con Nicole Cicillini e deciso solamente nelle ultimissime battute: Dal Zotto ha ottenuto il vantaggio necessario grazie al doppiaggio su Margherita Giannotti, che ha inevitabilmente condannato Cicillini al 2° gradino del podio. Dietro la doppietta Yamaha sale sul podio la Kawasaki di Monica Robotta, la quale bissa dopo un solo round il primo podio di carriera ottenuto a Misano un mese fa. Robotta ha avuto la meglio su Martina Guarino e Matilde Contri.

CIV Femminile | Magione: i risultati di Gara 1

Gara 2: pronto riscatto per “Joy”, Dal Zotto e Cicillini a podio

Deve aspettare solo qualche ora Josephine Bruno per riprendersi ciò che solo il regolamento tecnico le aveva potuto togliere in Gara 1. La #80 ha dominato Gara 2 del CIV Femminile a Magione, prendendosi così dei vitali 25 punti visto lo “zero” dettato dalla squalifica nella prima manche. Bruno è rimasta in testa dalla prima all'ultima curva, proprio come in mattinata. Denise Dal Zotto, vincitrice di Gara 1, conferma l'ottimo stato di forma sul tracciato umbro portandosi a casa la 2ª posizione davanti, ancora una volta, a Nicole Cicillini. La #8 di MotoXRacing lascia Perugia, a sorpresa di tutti, in vetta alla classifica di campionato: Dal Zotto ha accumulato 54 punti nelle prime tre gare del 2024, mentre Bruno è ferma a 53. Questa è una situazione ovviamente incerta per la veneta, dato che Bruno ha dimostrato ad ogni turno di essere uno scalino al di sopra della concorrenza.

Arianna Barale si conferma tra le più veloci della categoria, rimanendo ai piedi del podio per una manciata di decimi appannaggio di Cicillini, autrice del giro veloce (che nel contesto del CIVF vale un punto, ndr). Comunque, una 4ª posizione che serviva alla classifica di Barale dopo la caduta della mattinata. Martina Guarino e Matilde Contri chiudono rispettivamente 5ª e 6ª davanti a Silvia Comincioli. È solo in 7ª posizione, dopo il podio della mattinata, Monica Robotta. Il prossimo appuntamento del CIV Femminile è previsto per il weekend del 7-9 Giugno al ristrutturato Cremona Circuit, nel contesto del CIV Classic.

CIV Femminile | Magione: i risultati di Gara 2

Valentino Aggio

