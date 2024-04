CIV Femminile | Misano: Rivera imprendibile nell'europeo, Josephine Bruno vince la prima

La seconda edizione del CIV Femminile si è aperta nel pieno rispetto dei pronostici pre-stagionali. Josephine Bruno si aggiudica il primo round stagionale sul circuito di Misano, nonché il secondo posto nel WEC (Women's European Championship) dominato dalla spagnola Natalia Rivera Resel.

Natalia Rivera senza rivali nella WEC

Con la nascita del mondiale femminile (WorldWCR) la griglia del campionato europeo ha visto un discreto calo. A rimanere è stata la sola Natalia Rivera Resel, già vice-campionessa nella scorsa stagione. Ancora 17enne, la spagnola non può prendere parte al mondiale per limiti di età, quindi si “limita” a dominare nella WEC. Sono 14 i secondi di vantaggio con i quali la #2 è transitata sul traguardo. Josephine Bruno è chiaramente la 2ª forza del campionato e allo stesso modo ha parecchio vantaggio sulla terza classificata Patricja Sowa, che chiude così il podio del campionato europeo.

Per la 15enne Bruno, stando proprio alle sue parole, un problema al cambio non le ha permesso di esprimersi al meglio nei 10 giri di gara. Sicuramente la pilota di Gradara Corse non sarebbe stata in grado di rimanere con Rivera, però senza quell'inconveniente il verdetto della pista sarebbe stato meno amaro. Rimane comunque una prima vittoria nel CIV Femminile per l'atleta dei Pata Talenti Azzurri, che si conferma dunque come grande talento del motociclismo femminile dopo una stagione in PreMoto3 nella quale ha lottato per le posizioni della zona punti. Bruno diventa così la terza vincitrice della storia del campionato tricolore femminile insieme a Roberta Ponziani (a Misano impegnata nella Yamaha R7 Cup, ndr) e Sara Cabrini.

Beatrice Barbera vince la lotta a tre ma è giù dal podio

Ciò che ha tenuto gli appassionati attaccati allo schermo della gara inaugurale del 2024 è stata la battaglia per la quarta posizione in pista. Il confronto ha visto per lunghi tratti in ben quattro pilote giocarsela, salvo poi rimanere solamente tre nelle battute finali di gara. Beatrice Barbera si è aggiudicata la lotta con Monica Robotta e Arianna Barale, chiudendo così al 4° posto la gara del campionato europeo: Barbera è l'unica italiana della griglia a disputare solo la WEC e non il CIV Femminile, rimanendo così giù dal podio. Conquista il primo podio della carriera nel campionato italiano Monica Robotta, molto brava ad avere la meglio su una Arianna Barale in sordina negli ultimi passaggi dopo una parte centrale di gara all'attacco. È proprio Barale che chiude il podio dell'italiano, con Nicole Cicillini che si aggiudica la 7ª posizione assoluta dopo aver lottato con le altre per la 4ª piazza fino a metà gara. Martina Guarino, Silvia Comincioli e Denise Dal Zotto chiudono la top 10.

WEC - CIV Femminile: i risultati di Misano

Da Misano - Valentino Aggio

