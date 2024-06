WorldSBK | Misano, Superpole: tempo cancellato a Bulega, Razgatlıoğlu in pole

Ultimi giri turbolenti tra annullamento dei tempi per bandiera gialla e di conseguenza nuova classifica valida per la griglia di Gara 1 del WorldSBK a Misano. Svetta Toprak Razgatlıoğlu, seguito dal pilota di casa Bulega che porta la Panigale in prima fila. Chiude la top 3 Remy Gardner su Yamaha.

Bulega velocissimo ma Iannone gli annulla il miglior tempo

Tempi migliorati di molto rispetto allo scorso anno a Misano dove i piloti della WorldSBK sono protagonisti nel weekend di gara italiano, ma negli ultimi giri la caduta di Andrea Iannone in curva 13 rende vani gli sforzi di Nicolò Bulega che aveva segnato un gran passaggio scendendo sotto il tempo 2023 di ben otto decimi e conquistando la prima casella fino a quel momento, poi riassegnata all'altrettanto veloce Toprak Razgatlıoğlu con 1:32.320, che nei test svolti poco tempo fa aveva impressionato con il suo passo. Con Bulega quindi retrocesso in seconda posizione, sorprende Remy Gardner che in una mattinata dove le Yamaha faticano, con Jonathan Rea 15° e Andrea Locatelli 6°, il pilota #87 regola anche il due volte iridato Álvaro Bautista che in Superpole si deve accontentare della quinta posizione, preceduto dalla Kawasaki di Alex Lowes che a pochi minuti dalla bandiera a scacchi trova un gran passaggio. Come detto in precedenza Andrea Locatelli, ad un passo dal top 5, primo pilota Pata Yamaha visti i problemi del britannico sei volte campione del mondo di categoria. Seppur la scivolata Andrea Iannone riesce a mettere la sua Panigale in settima casella seguito da Sam Lowes e Dominique Aegerter nono. Chiude la top 10 Tito Rabat.

Giornata nera per Rea, Van Der Mark e Rinaldi

Se Axel Bassani e Danilo Petrucci hanno saputo limitare i danni accaparrandosi rispettivamente la 11ª e 12ª posizione seppur il pilota ex MotoGP segnalando problemi fisici alla spalla costretto a qualche infiltrazione pre-sessione per prendere parte alla Superpole. Mattinata da dimenticare per Rea che porta la R1 molto dietro in classifica come anche l'atleta tricolore sulla Ducati MotoCorsa Michael Ruben Rinaldi in diciottesima posizione preceduto dal pilota BMW Michael Van Der Mark che dopo la scivolata a tre minuti dalla conclusione non riesce a migliorare il 1:33.774 segnato al quarto passaggio.

WorldSBK | Misano: i risultati della Superpole

Damiano Cavallari

