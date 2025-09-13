Moto3 | GP San Marino, Qualifiche: Perrone si prende la pole a Misano

La danza delle Qualifiche continua sul tracciato di Misano con la Moto3. La classe della piccola cilindrata ha visto venire consacrato come poleman Valentin Perrone, che sulla pista riminese è riuscito a prendersi il primo posto. Con lui dalla prima fila scatteranno poi Joel Kelso, in seconda posizione, e Jacob Roulstone in terza.

Il rookie Perrone davanti a tutti, secondo posto per Kelso

Il turno di Qualifica del GP di San Marino ha regalato grandi emozioni per quanto riguarda la Moto3, con Valentin Perrone che si è preso la prima posizione al termine della sessione. Il pilota argentino è stato infatti capace di mettere la sua firma su un giro lanciato in 1:40.328, che lo ha automaticamente spedito in cima alla classifica dei tempi e gli ha garantito la conquistata della pole position. Grande performance anche da parte di Joel Kelso: il numero #66 ha sigillato la seconda casella della griglia di partenza con un tempo di 1.40.353 e scatterà quindi appena alle spalle del poleman in previsione della gara di domenica. A chiudere la prima linea dello schieramento ci pensa infine Jacob Roulstone, che grazie al suo giro in 1.40.420 è riuscito a conquistarsi un posto all'interno della Top 3. Appena fuori dalla prima fila si posiziona poi Jose Antonio Rueda, che si è preso la quarta piazzola con un giro in 1:40.438 e porta dietro di sè David Muñoz e Adrian Fernandez, in quinta e sesta posizione a completare la seconda fila della griglia di partenza. Ottima qualifica anche per Taiyo Furusato, che ha chiuso in settima posizione ed è riuscito a girare in 1:40.527, posizionandosi davanti a Ryusei Yamanaka e Maximo Quiles, che invece sono arrivati all'ottavo e al nono posto, con Quiles protagonista di un incidente con Almansa e Pini. Turno più “nella norma” invece per Alvaro Carpe, decimo allo scadere del tempo dopo il turno di Q1 e davanti a Angel Piqueras, che invece si è preso l'undicesima piazza, seguito a ruota da Dennis Foggia al dodicesimo posto e David Almansa al tredicesimo.

Buchanan fuori dal Q2 col giro cancellato, Pini 16°

La tarda mattinata del sabato di Misano non è stata altrettanto incoraggiante per Luca Lunetta, che ha chiuso in quattordicesima posizione e non è riuscito a sfruttare a pieno l'accesso al Q2. La stessa situazione si è presentata anche per Scott Ogden, che ha terminato al quindicesimo posto, insieme a Guido Pini in sedicesima posizione. Alle sue spalle arrivano poi Ruche Moodley e Stefano Nepa, rispettivamente in diciassettesima e diciottesima piazza, a chiudere la lista di piloti che hanno avuto la possibilità di arrivare direttamente al secondo turno di Qualifica. Chi invece non è riuscito a passare il taglio ed è rimasto bloccato in Q1 è stato in primo luogo Nicola Carraro, che si prende così la diciannovesima piazzola di partenza. Dietro di lui si piazzano poi Marcos Uriarte e Cormac Buchanan, rispettivamente in ventesima e in ventunesima posizione, con Eddie O'Shea e Riccardo Rossi alle loro spalle. Fatica anche per Evan Belford e Arbi Aditama, che si prendono la venticinquesima e la ventiseiesima piazzola, con Noah Dettwiler e Marcos Ruda a chiudere lo schieramento.

Moto3 | GP San Marino: i risultati delle Qualifiche

Credits: MotoGP

Valentina Bossi

