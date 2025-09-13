Moto3 | GP San Marino, Qualifiche: Perrone si prende la pole a Misano
Il pilota argentino partirà in pole position per la seconda volta in carriera, seguito in prima fila da Kelso e Roulstone. Quarto posto per Rueda.
La danza delle Qualifiche continua sul tracciato di Misano con la Moto3. La classe della piccola cilindrata ha visto venire consacrato come poleman Valentin Perrone, che sulla pista riminese è riuscito a prendersi il primo posto. Con lui dalla prima fila scatteranno poi Joel Kelso, in seconda posizione, e Jacob Roulstone in terza.
Il rookie Perrone davanti a tutti, secondo posto per Kelso
Il turno di Qualifica del GP di San Marino ha regalato grandi emozioni per quanto riguarda la Moto3, con Valentin Perrone che si è preso la prima posizione al termine della sessione. Il pilota argentino è stato infatti capace di mettere la sua firma su un giro lanciato in 1:40.328, che lo ha automaticamente spedito in cima alla classifica dei tempi e gli ha garantito la conquistata della pole position. Grande performance anche da parte di Joel Kelso: il numero #66 ha sigillato la seconda casella della griglia di partenza con un tempo di 1.40.353 e scatterà quindi appena alle spalle del poleman in previsione della gara di domenica. A chiudere la prima linea dello schieramento ci pensa infine Jacob Roulstone, che grazie al suo giro in 1.40.420 è riuscito a conquistarsi un posto all'interno della Top 3. Appena fuori dalla prima fila si posiziona poi Jose Antonio Rueda, che si è preso la quarta piazzola con un giro in 1:40.438 e porta dietro di sè David Muñoz e Adrian Fernandez, in quinta e sesta posizione a completare la seconda fila della griglia di partenza. Ottima qualifica anche per Taiyo Furusato, che ha chiuso in settima posizione ed è riuscito a girare in 1:40.527, posizionandosi davanti a Ryusei Yamanaka e Maximo Quiles, che invece sono arrivati all'ottavo e al nono posto, con Quiles protagonista di un incidente con Almansa e Pini. Turno più “nella norma” invece per Alvaro Carpe, decimo allo scadere del tempo dopo il turno di Q1 e davanti a Angel Piqueras, che invece si è preso l'undicesima piazza, seguito a ruota da Dennis Foggia al dodicesimo posto e David Almansa al tredicesimo.
Buchanan fuori dal Q2 col giro cancellato, Pini 16°
La tarda mattinata del sabato di Misano non è stata altrettanto incoraggiante per Luca Lunetta, che ha chiuso in quattordicesima posizione e non è riuscito a sfruttare a pieno l'accesso al Q2. La stessa situazione si è presentata anche per Scott Ogden, che ha terminato al quindicesimo posto, insieme a Guido Pini in sedicesima posizione. Alle sue spalle arrivano poi Ruche Moodley e Stefano Nepa, rispettivamente in diciassettesima e diciottesima piazza, a chiudere la lista di piloti che hanno avuto la possibilità di arrivare direttamente al secondo turno di Qualifica. Chi invece non è riuscito a passare il taglio ed è rimasto bloccato in Q1 è stato in primo luogo Nicola Carraro, che si prende così la diciannovesima piazzola di partenza. Dietro di lui si piazzano poi Marcos Uriarte e Cormac Buchanan, rispettivamente in ventesima e in ventunesima posizione, con Eddie O'Shea e Riccardo Rossi alle loro spalle. Fatica anche per Evan Belford e Arbi Aditama, che si prendono la venticinquesima e la ventiseiesima piazzola, con Noah Dettwiler e Marcos Ruda a chiudere lo schieramento.
Moto3 | GP San Marino: i risultati delle Qualifiche
Valentina Bossi
