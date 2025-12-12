WRC | Lancia ha deciso: Rossel e Gryazin daranno l’assalto al WRC2

Saranno due le Lancia Ypsilon Rally2 iscritte al Mondiale WRC2, e proprio oggi il gruppo Stellantis ha ufficializzato gli equipaggi che le porteranno in gara. Yohann Rossel e Nikolay Gryazin saranno gli alfieri del marchio storico di Torino nell’anno del suo rientro ufficiale nelle competizioni, mentre la gestione delle vetture e del team sarà affidata a PH Sport, che negli ultimi anni aveva lavorato sulle Citroen C3, di cui la Ypsilon ha in pratica preso il testimone.

Piloti di alto livello per il debutto della Ypsilon

Difficile pensare, vista la situazione attuale, ad una coppia migliore per il ritorno di Lancia sul palcoscenico Mondiale; entrambi gli equipaggi, infatti, hanno qualità ed esperienza enormi da mettere sul piatto. Il trentenne Rossel, poi, è un po’ da considerare come il pilota ufficiale del gruppo Stellantis. Attuale vicecampione del WRC2 e campione WRC3 nel 2021, ha vinto diversi titoli in Francia, e al suo fianco ritroverà il navigatore Arnaud Dunand, insieme al quale ha accumulato una importante esperienza a bordo della Citroen C3.

Scoprendo il blasone di Lancia e ascoltando Miki Biasion, che paragona Lancia a Ferrari, capisci immediatamente che è un marchio che impone rispetto. Sono quindi molto orgoglioso di unirmi a Lancia con la stessa motivazione che avevo all'inizio della mia carriera. Questo nuovo capitolo darà un vero slancio alla mia carriera: un nuovo costruttore, grandi ambizioni e il desiderio di andare ancora oltre con il progetto... per vincere.

La seconda delle due Lancia Ypsilon sarà invece affidata al pilota russo con licenza bulgara Nikolay Gryazin, campione nel 2025 del WRC2 Challenger, la classifica riservata ai piloti indipendenti, con la Skoda Fabia Rally2. Un talento importante quello di Gryazin, che ha già dimostrato di saper restare con i primi e poter dire la propria in diverse situazioni. Al suo fianco, ovviamente, ritroverà Konstantin Aleksandrov; i due dovranno prendere contatto con una nuova realtà ed una macchina totalmente diversa rispetto a quella precedente, ma hanno sicuramente le carte in regola per fare bene. Al contrario, Rossel potrà disporre al meglio della propria esperienza sulla C3, oltre ovviamente alle conoscenze accumulate durante le recenti giornate di test.

Sono molto orgoglioso di unirmi al Team Lancia Corse HF come pilota ufficiale per la stagione 2026. Lancia ha una storia iconica nel rally, ed è un enorme onore per me far parte di questa storia. Con il team, condividiamo le stesse ambizioni: lottare ai primi posti, migliorare ogni giorno e riportare questo nome leggendario al posto che merita. Sono estremamente motivato per il lavoro che ci aspetta, dal primo test all'ultima prova speciale della stagione. Voglio ringraziare il Team Lancia Corse HF per la fiducia, così come i miei partner e i fan per il loro continuo supporto.

La stagione al via da Monte Carlo, Clément pronto alla nuova sfida

Non dovremo certo pazientare tanto per vedere all’opera piloti e mezzi. La stagione del Mondiale Rally, infatti, si aprirà a fine gennaio sulle storiche strade del Rally di Monte Carlo, gara leggendaria che spesso ha rappresentato per Lancia un crocevia storico. Sarà sicuramente emozionante, nonostante il tempo passato e la situazione attuale di cui siamo tutti ben consci, rivedere l’Elefantino sulle speciali francesi, tra asfalto e verglas. Il team principal del Team Lancia Corse HF, Didier Clément, ha spiegato i motivi della scelta dei due equipaggi.

Per segnare il ritorno di Lancia, un marchio iconico con un'incredibile eredità rallistica, dovevamo affidarci a piloti capaci di lottare per la vittoria in ogni gara. I nostri due equipaggi sono tanto completi quanto complementari. L'equipaggio di Yohan Rossel e Arnaud Dunand incarna lealtà e costanza nelle prestazioni. Avendo gareggiato fin dall'inizio al volante di vetture rally del Gruppo Stellantis, sono arrivati vicini al titolo mondiale nel 2025 e sono tra i favoriti assoluti. Ci è sembrato anche naturale riunire il duo che ha gareggiato nella stagione 2024 con sei vittorie. È quindi con grande piacere che abbiamo chiamato Nikolay e Konstantin, che rafforzeranno il Team Lancia Corse HF nel WRC2.

Come ci si attendeva, dunque, l’annuncio ufficiale dei piloti è arrivato qualche giorno prima della chiusura delle iscrizioni al Rally di Monte Carlo. Certo, non vedere un italiano al volante della Ypsilon lascia un po’ l’amaro in bocca, soprattutto conoscendo il valore dei piloti di casa nostra, Andrea Crugnola su tutti. Sappiamo però che la situazione all’interno del WRC è tutt’ora in evoluzione, e quindi anche da questo punto di vista è lecito attendersi diversi cambiamenti nei prossimi mesi. Per ora, godiamoci il ritorno di Lancia sulla scena, augurando il meglio a team e piloti.

Nicola Saglia