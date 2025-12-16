MotoGP | Il 2026 è già dietro l’angolo: svelate le prime date di lancio

Chiusa la stagione della MotoGP a metà novembre, il Motomondiale inizia già a ragionare su una stagione 2026 che sarà necessariamente di transizione dal punto di vista tecnico, visto il nuovo regolamento con aerodinamica ridotta, rimozione degli abbassatori e riduzione della cilindrata a 850cc che entrerà in vigore nel 2027 e sul quale KTM si è già portata avanti scendendo in pista con un primo prototipo con Pol Espargaró a Jerez de la Frontera nelle scorse settimane. Non mancano, però, gli aspetti sui quali c’è grande attesa per una stagione che si preannuncia comunque ricca di spunti.

Razgatlioglu e il V4 Yamaha i primi a svelarsi

Primo su tutti è il debutto del tre volte campione del Mondo della WSBK Toprak Razgatlioglu con la Yamaha del team Pramac: dopo il primo assaggio ufficiale arrivato a Valencia, dove ha chiuso con un 1.30.6 come miglior crono e 53 giri complessivi, il turco si svelerà al mondo con i nuovi colori di Pramac – affiancato dal confermato Jack Miller – il prossimo 13 gennaio a Siena, nella cornice dell’Accademia Musicale della Chigiana. Sarà anche la prima volta che vedremo la M1 in versione V4 con i colori del team di Paolo Campinoti: in pista, la nuova moto della casa di Iwata ha già corso alcune wildcard con Augusto Fernandez nella seconda parte del 2025 e nei test di Valencia, ma sarà quella di metà gennaio la prima occasione in cui la M1 con il nuovo motore salirà sul palco come versione unica con la quale Yamaha correrà in MotoGP. Un cambio storico dopo un’era vincente e un ultimo periodo complesso e avaro di soddisfazioni che hanno portato la casa giapponese in fondo al gruppo.

Dopo Pramac, si scende a Roma dove il 14 gennaio la VR46 presenterà la sua stagione 2026 – la quinta nella Classe Regina – nella bellissima cornice di Villa Miani: una scelta non casuale per il team di Valentino Rossi, visto che sono originari di Roma entrambi i suoi piloti, Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli. Per VR46, che come claim ufficiale ha usato “Black and Light”, si preannunciano novità importanti e la conferma del title partner Pertamina, che accompagna il team dal 2024. Evento che si potrà seguire in diretta in live streaming sul canale YouTube di VR46 e sulle altre piattaforme digitali.

Fissate le presentazioni di Aprilia e Ducati

Seguirà poi Aprilia, che si presenterà il 15 gennaio alle 12 a Milano negli studi Sky come lo scorso anno: grande attesa per vedere la nuova RS-GP che verrà guidata da Marco Bezzecchi, che ha chiuso in grande forma il 2025, e Jorge Martin, desideroso di riscattare una stagione maledetta.

Subito dopo Aprilia è il turno del team ufficiale Ducati, che si presenterà nella ormai consueta cornice di Madonna di Campiglio lunedì 19 gennaio. Non sarà però questa la prima occasione per rivedere Marc Márquez di nuovo in rosso, perché Ducati venerdì 19 dicembre celebrerà l’ennesima stagione vincente con l’evento “Campioni in Festa: Home Edition” che si svolgerà a Borgo Panigale, ma sarà il momento di scoprire la Desmosedici in versione 2026 che anche quest’anno vedrà in sella Márquez e Pecco Bagnaia, con l’italiano desideroso di tornare protagonista dopo una stagione complessa.

L’ultimo team ad aver ufficializzato la propria presentazione è Gresini, che quest’anno ha scelto Kuala Lumpur per presentare i suoi nuovi colori il 31 gennaio: reduce da un’annata ricca di soddisfazioni, il team capeggiato da Nadia Padovani accoglie una moto ufficiale per il vicecampione del mondo Alex Márquez e una GP25 per Fermin Aldeguer.

Presentazione congiunta a febbraio

Sarà un calendario fitto per il team della MotoGP, che dal 29 al 31 gennaio saranno già in pista con gli shakedown di Sepang, riservati come sempre a collaudatori e case in fascia D – dove c’è solo la Yamaha dopo la conquista della classe C da parte della Honda, ufficializzata a Valencia con il 7° posto di Luca Marini. Si ritornerà in pista dal 3 al 5 febbraio per i primi test invernali, sempre a Sepang, prima del lancio ufficiale di tutte le squadre in un maxi-evento congiunto che la MotoGP svolgerà il 6 e 7 febbraio sempre a Kuala Lumpur. Il paddock poi si sposterà in Thailandia dove il 21 e 22 febbraio si svolgerà la seconda sessione di test ufficiali a Buriram, pochi giorni prima del via del Mondiale nel weekend del 27-28 febbraio e 1° marzo, sempre a Buriram.

Il riepilogo

Team Data e location Ducati Lenovo Team 19 gennaio, Madonna di Campiglio BK8 Gresini Racing 31 gennaio, Kuala Lumpur Pertamina Enduro VR46 Racing Team 14 gennaio, Roma Red Bull KTM Factory Racing Aprilia Racing 15 gennaio, Milano Monster Energy Yamaha MotoGP Team 21 gennaio, Jakarta Trackhouse MotoGP Team Honda HRC Castrol Red Bull KTM Tech3 LCR Honda Prima Pramac Yamaha MotoGP 13 gennaio, Siena

