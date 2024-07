F1 | Consiglio Mondiale FIA: no allargamento zona punti, nove giorni di test nel 2026

Si è riunito nelle scorse ore il Consiglio Mondiale della FIA a Londra, per decidere su alcune modifiche regolamentari proposte nelle ultime settimane, sia per quanto riguarda la stagione 2025 che per quella 2026. La riunione, svoltasi alla presenza di Nikolas Tombazis e di Stefano Domenicali, ha portato alcune piccole ma significative novità per il futuro della Formula 1.

Allargamento della zona punti

Qualche mese fa si era parlato della proposta di allargare la zona punti in F1, passando da 10 a 12 piloti, così da andare a premiare maggiormente le piccole squadre che faticano ad entrare in top 10. La proposta è stata tuttavia respinta all'unanimità.

Peso pilota-vettura

A partire dalla stagione 2025 il peso minimo per i piloti verrà incrementato da 80 a 82 kg, con l'obiettivo di salvaguardarne la buona salute. Questo comporterà anche un aumento del peso minimo della monoposto senza carburante, sempre di 2 kg, passando da 798 a 800 kg.

Test pre-stagionali 2026

Nella vigilia della stagione 2026, che vedrà l'introduzione del nuovo regolamento tecnico, verranno aumentati i giorni di test che passeranno da 3 a 9, divisi in tre sessioni da tre giorni. Non è ancora stato comunicato su quali circuiti si terranno queste tre sessioni di test.

Nuovi regolamenti 2026

Inoltre, sono stati ribaditi gli obiettivi dei regolamenti che verranno introdotti nel 2026, stabilendo che lo scopo principale è quello di realizzare gare veloci ed equilibrate che possano coinvolgere i fans. È stato fornito un aggiornamento sulla timeline del Regolamento 2026 in merito alle questioni tecniche, sportive, finanziarie e ambientali; la collaborazione in corso tra la FIA e tutti i team è sulla buona strada per soddisfare gli obiettivi e muoversi nella giusta direzione per la finalizzazione del regolamento. È stato inoltre stabilito che il prossimo 17 ottobre sarà presentato al Consiglio Mondiale della FIA un aggiornamento sul Regolamento 2026 relativo alle normative sportive e tecniche, mentre il 2 ottobre si terrà una riunione straordinaria della Commissione F1.

Regolamento finanziario

Infine, è stato confermato che tutte le spese dei team riguardanti congedi di paternità o di maternità e di messa in malattia, nonché quelle riguardanti l'intrattenimento della squadra, non verranno contate all'interno del Budget Cap.

