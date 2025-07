CISP | Mugello, gara-2: prima gioia per Frizza, sul podio anche Fulgori e Uboldi

Anche la seconda sfida del Campionato Italiano Sport Prototipi andata in scena al Mugello regala un protagonista inedito sul gradino più alto del podio. Se ad imporsi in gara-1 era stato infatti Luca Verdi, nella prova di domenica è invece arrivato il primo centro per il bresciano Andrea Frizza (V-Action), il quale dopo una prestazione in rimonta ha avuto la meglio nei confronti di Alberto Fulgori (Bad Wolves) e Davide Uboldi (Emotion Motorsport). Nonostante un weekend poco felice concluso con un sesto posto in gara-2, Simone Bianco rimane leader del campionato con 36 lunghezze di vantaggio nei confronti dello stesso Ublodi.

Una gara con numerosi capovolgimenti di fronte e diversi piloti in grado di alternarsi al comando del gruppo, a dimostrazione di come l'equilibrio regni sovrano nella serie tricolore che vede al via le Wolf Raiden GB08. Il weekend sul tracciato toscano, valevole per la quarta tappa stagionale del CISP, ha visto festeggiare Andrea Frizza, autore di un fine settimana in costante crescita e capace di ricucire il gap che nelle fasi iniziali era stato costruito dal duo Emotion formato da Verdi e Uboldi per andare a conquistare il primo successo stagionale. Eccellente la prestazione anche da parte di Alberto Fulgori jr, il quale ha bissato il podio ottenuto il giorno precedente ottenendo la piazza d'onore e portando nuovamente in alto la Wolf Academy, mentre Davide Uboldi ha messo a frutto la propria esperienza chiudendo al terzo posto e rimanendo in piena corsa per il titolo.

Frizza e Fulgori, che rimonta!

Dopo una partenza perfetta, Victor Ionescu (Avelon Formula) è riuscito inizialmente a respingere gli attacchi di Davide Uboldi alla San Donato, mantenendo la testa della corsa davanti a Luca Verdi, che nelle fasi iniziali ha accarezzato l’idea di replicare il successo ottenuto il giorno precedente. Tuttavia, l’eccessivo consumo degli pneumatici ha costretto il bergamasco a cedere il passo proprio a Uboldi, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

La gara ha vissuto un colpo di scena alla Bucine, quando un lungo di Ionescu ha riaperto i giochi, consentendo a Verdi di riportarsi sotto. I due portacolori di Emotion Motorsport sono stati poi raggiunti da Andrea Frizza (V-Action), il quale ha messo in mostra un ritmo decisamente superiore. È stato proprio il ventiduenne bresciano, nel corso del nono giro, a completare la rimonta, superare i rivali e involarsi verso la vittoria.

Alle spalle del terzetto di testa si è distinto Alberto Fulgori, protagonista di una rimonta eccezionale. Dopo una sortita sulla sabbia nelle fasi iniziali a causa di un contatto con Ionescu, il giovane torinese ha inanellato una serie di giri veloci che gli hanno permesso di risalire fino alla seconda posizione finale. La lotta con Uboldi, risolta solo nelle ultime battute, è stata particolarmente intensa, al punto da indurre la direzione gara a notificargli un avvertimento per aver accompagnato il rivale sull’erba in rettilineo.

La partenza di gara-2 del CISP al Mugello

Weekend in salita per Bianco

Nel finale Luca Verdi è riuscito a difendere la quarta posizione dagli assalti di Luca Esposito (Bad Wolves), finalmente autore di una gara priva di problemi tecnici e capace di cogliere un positivo quarto posto. Solo sesto Simone Bianco (Avelon Formula), che dopo la pole di venerdì ha vissuto un weekend difficile. Ritiratosi in gara-1 a causa di un guaio alla sospensione, il brianzolo della Wolf Academy ha poi sofferto di problemi di assetto che gli hanno impedito di trovare il giusto ritmo, chiudendo lontano dai primi.

Nonostante il fine settimana complicato, Bianco mantiene la vetta della classifica con 36 punti di vantaggio su Uboldi. La lotta per il titolo rimane apertissima, con ben quattro piloti racchiusi in soli tre punti: Fulgori, attualmente terzo a 46 punti dalla vetta, seguito da Christian Canonica (Avelon Formula), ottavo al traguardo, Giacomo Maman (Avelon Formula), tredicesimo a causa della rottura del motore, e Luca Verdi, ora quinto nella generale a 49 lunghezze di distacco. A livello di categorie, Frizza ha conquistato il successo nella Under 25, mentre nella classifica Rookie a primeggiare è stato Fulgori. Nella Master, come in gara-1, vittoria per Michele Locatelli (V-Action).

Il prossimo e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Sport Prototipi 2025 è in programma nel weekend del 26-28 settembre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove la corsa al titolo entrerà nella sua fase decisiva.

Dal Mugello - Marco Privitera