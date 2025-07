CISP | Mugello, gara-1: primo centro per Luca Verdi, sfortuna per Bianco

Luca Verdi si prende la scena al Mugello, teatro della quarta tappa stagionale del Campionato Italiano Sport Prototipi 2025. Il pilota bergamasco, alla propria stagione di debutto nella serie dopo il passaggio dal TCR Italy DSG, ha centrato la prima vittoria assoluta nel CISP con una prestazione impeccabile in gara-1, regalando al team Emotion Motorsport il primo successo stagionale.

Scattato dalla seconda casella, Verdi ha immediatamente insidiato il poleman Simone Bianco e, dopo due tornate di studio, ha piazzato l’attacco decisivo all’inizio del terzo giro, portandosi al comando. Nemmeno la Safety Car, entrata in pista per l'uscita di Emiliano Romani (V-Action) al Correntaio, ha intaccato il suo ritmo: alla ripartenza, il giovane bergamasco ha respinto l’assalto di Andrea Frizza (V-Action) e ha imposto un passo insostenibile per tutti gli avversari.

A certificare il suo dominio anche il giro più veloce della corsa, ottenuto al nono passaggio in 1:49.697. Oltre alla vittoria assoluta, Luca Verdi ha conquistato anche il successo nella classifica Under 25 e nella Rookie Cup, salendo per la seconda volta sul podio stagionale dopo il terzo posto ottenuto in gara-2 a Vallelunga.

Frizza e Fulgori completano il podio

Alle spalle del vincitore ha chiuso Andrea Frizza, staccato di 8”2, che ha così ritrovato il podio dopo l’ultima apparizione risalente a Monza 2024. Il torinese Alberto Fulgori Jr. (Bad Wolves), autore di una solida rimonta dopo un piccolo calo di motore nelle fasi iniziali, ha tagliato il traguardo in terza posizione, a 10”4 dal leader e primo tra i piloti della Wolf Academy. Decisivi per la conquista del podio gli errori di Victor Ionescu e le difficoltà di Giacomo Maman (entrambi portacolori Avelon Formula), oltre al bel sorpasso piazzato nel finale su Filippo Lazzaroni (Bad Wolves), poi scavalcato anche da Luigi Maselli (V-Action).

Luca Verdi guida il gruppo del CISP al Mugello

Mugello amaro, invece, per Simone Bianco. Il leader del campionato, autore di una perentoria pole position in qualifica, è stato infatti costretto al ritiro dopo poche tornate mentre occupava la seconda posizione, a causa di un problema verificatosi alla sospensione. Il giovane brianzolo può comunque mantenere saldamente la vetta della classifica, potendo contare su un margine di 41 lunghezze su Maman, 42 su Uboldi e 43 nei confronti di Canonica.

Successo nella Master per Michele Locatelli

Nella categoria Master, il successo è andato a Michele Locatelli, autore di una prestazione concreta che gli ha consentito di imporsi tra gli over 40, consolidando la sua leadership nella classifica di categoria.

Il Campionato Italiano Sport Prototipi tornerà in pista domani per gara-2 al Mugello: a scattare dalla prima fila saranno Ionescu e Maman, per una sfida che promette nuove emozioni nella serie tricolore riservata alle Wolf GB08 Thunder.

Dal Mugello - Marco Privitera