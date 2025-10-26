Moto2 | GP Malesia, Gara: Dixon vince in una corsa cruciale per il mondiale

La medaglia d’oro per la gara di Moto2 in Malesia va a Jake Dixon, che si prende la vittoria e non lascia spazio agli avversari. Sul podio con lui sale David Alonso, secondo al traguardo, seguito da Barry Baltus in terza posizione.

A Sepang la vittoria è di Dixon, Gonzalez butta via punti

Non c’è stato verso per nessuno degli avversari di battere Jake Dixon sul tracciato malese, in una gara rimandata di alcune ore a causa dell’incidente avvenuto in Moto3, che ha coinvolto Josè Antonio Rueda e Noah Dettwiler. Nel corso della Gara di Moto2 si è vista un’altra bandiera rossa, causata dalla caduta di Joe Roberts e che ha neutralizzato la corsa. In una gara ridotta a 11 giri, il pilota inglese si è preso la testa della corsa ed ha guidato dritto per la vittoria, lasciandosi alle spalle il resto del gruppo. Nulla ha potuto in primo luogo David Alonso, che avendo preso la seconda posizione durante la corsa, ha pensato di poter puntare alla vittoria: questo desiderio è stato però bruscamente fermato proprio da Dixon, che ha rilegato il numero #80 alla seconda piazza. Il pilota che chiude le posizioni del podio è infine Barry Baltus: il belga si è conquistato il terzo posto, arrivando alle spalle del duo di testa, senza però poter chiudere con una posizione più alta. La medaglia di legno di Sepang viene invece consegnata a Daniel Holgado, che ha portato a casa un’ottima gara sul tracciato malese e che ha chiuso appena giù dal podio, rilegando in quinta posizione Diogo Moreira. Il pilota brasiliano partiva dalla sedicesima posizione ed è stato protagonista di una grande rimonta, agevolato dall’errore di Manuel Gonzalez: il diretto rivale per il mondiale stava infatti tenendosi stretta la quinta piazza, quando ha commesso un errore che lo ha spedito in fondo alla classifica, regalando a Moreira la posizione e la leadership del mondiale.

Sesto posto per Arenas, Canet al limite

Gara solida quella di Albert Arenas, che porta a casa il sesto posto al termine di tutti i giri previsti e lo fa tenendo dietro di sé Daniel Munoz. Il pilota spagnolo ha infatti dovuto accontentarsi della settima piazza, non essendo riuscito a scalare ulteriori posizioni. Chi arriva ottavo sotto la bandiera a scacchi è invece Alex Escrig, che chiude in questo modo una gara positiva e con dei punti guadagnati. Dietro di lui arrivano Collin Veijer e Tony Arbolino, rispettivamente in nona e decima posizione, artefici entrambi di una gara condotta nella media. Le ultime posizioni valide per la zona punti sono occupate invece in primo luogo da Celestino Vietti, che ha tagliato il traguardo in undicesima posizione, seguito da Izan Guevara in dodicesima e Ivan Ortolà in tredicesima. Quattordicesimo arriva poi Alonso Lopez, che si porta alle spalle Aron Canet, che conquista ufficialmente l’ultimo punto disponibile in gara grazie al suo quindicesimo posto. Chi è rimasto escluso dalle posizioni che “contano” è invece Marcos Ramirez, che al termine di tutti i giri previsti non è riuscito ad andare oltre la sedicesima posizione. Stessa situazione anche per Ayumu Sasaki, che ha chiuso al diciassettesimo posto e si è lasciato così alle spalle Adrian Huertas e Jorge Navarro, rispettivamente in diciottesima e diciannovesima piazza.

Moto2 | GP Malesia: i risultati della Gara

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

