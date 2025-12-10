MotoGP | Le pagelle di fine stagione, Gresini: un'annata da protagonisti

La stagione MotoGP è terminata e una squadra che ha sorpreso in positivo è stata Gresini. Il team italiano ha compiuto una stagione da prima della classe, portando il suo pilota Alex Marquez a giocarsi il mondiale ed a chiuderlo al secondo posto. Buon campionato anche per il rookie Fermin Aldeguer, capace di conquistare una vittoria nella sua prima stagione in top class.

Un campionato da team ufficiale: voto 9

Una squadra che ha sicuramente fatto parlare di sé in questo campionato è il team Gresini. La squadra italiana si è presentata sin dalla prima gara come una delle forze della stagione, restando vicina alla prestazioni del team ufficiale Ducati. Un anno importante dunque per un team satellite che ha avuto la prontezza di prendere ciò che era stato seminato l'anno precedente, e migliorarsi ulteriormente fino a raggiungere il titolo di miglior team Indipendente del 2025. Gresini ha permesso ad Alex Marquez di entrare nella lotta per il campionato piloti e conquistare svariati podi nel corso della stagione. E ha dato la chance a Fermin Aldeguer di crescere e apprendere nella sua prima stagione in MotoGP, con la gioia della prima vittoria. Un lavoro eccellente da parte di Nadia Gresini e di tutto il suo team, che hanno preso la squadra sulle spalle e l'hanno portata in vetta alla categoria.

credits: gresiniracing.com

Alex Marquez, vice campione con consapevolezza: voto 9

Alex Marquez ha fatto un salto importante e di qualità nel corso della stagione. Il pilota spagnolo è stato capace di mettere pressione a suo fratello Marc Marquez per la conquista del titolo mondiale, che ha concluso in seconda posizione nella classifica generale. Un campionato quasi perfetto per il numero 73, che è finito quasi sempre sul podio in tutti i round della stagione. Un tutt'uno con la propria moto, che gli ha permesso di essere competitivo fino a quando i punti di distacco glielo hanno permesso, e con qualche errorino che forse gli sono costati qualche chance in più. Ciò nulla toglie ad una stagione quasi perfetta, in cui il minore dei fratelli Marquez ha preso più consapevolezza delle sue capacità. Non è arrivato in MotoGP solo perché è fratello di Marc, ma perché vuole lasciare il segno nella categoria.

credits: gresiniracing.com

Fermin Aldeguer, esame superato: voto 7

Dall'altra parte del box, Fermin Aldeguer ha disputato un'ottima stagione da rookie. Il pilota spagnolo ha avuto un inizio di stagione con qualche difficoltà, ma ha saputo avere pazienza ed imparare il sistema MotoGP. E ha portato i suoi frutti. Nella seconda parte di stagione è stato più vicino ad Alex Marquez come prestazione, sfruttando il potenziale della moto. Il lavoro svolto gli ha consentito di vincere la sua prima gara nella categoria a Mandalika in Indonesia, la ciliegina sulla torta di un 2025 che lo ha visto vincitore del titolo Rookie of the Year. Un apprendimento che porterà con sé l'anno prossimo per migliorare e crescere ancora di più.

credits: gresiniracing.com

Federica Passoni