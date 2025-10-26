Moto3 | GP Malesia, Gara: Furusato vince, apprensione per l'incidente iniziale

La gara della Moto3 a Sepang è stata segnata da un duro incidente tra Rueda e Dettwiler. Dopo una lunga interruzione per soccorrere i piloti, la corsa è ripartita e a vincere è stato Taiyo Furusato, che ha conquistato la sua prima vittoria in Moto3.

Contatto Rueda - Dettwiler: bandiera rossa nel sighting lap

La gara della Moto3 in Malesia è stata interrotta ancora prima di iniziare. Durante il sighting lap, un incidente ha visto coinvolti José Antonio Rueda e Noah Dettwiler: il pilota svizzero avrebbe avuto un problema tecnico ed è stato costretto a rallentare, ma lo spagnolo, che arrivava alle sue spalle, non si è accorto della situazione e non è riuscito a evitarlo. Il contatto è stato duro e ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa. Entrambi i piloti erano coscienti, ma sono stati trasportati all'ospedale per ulteriori accertamenti.

Dopo una lunga interruzione per assistere i piloti in pista, la direzione gara ha deciso di far ripartire la corsa, riducendola a dieci giri.

La prima volta di Furusato

In una giornata in cui le vittorie sono passate in secondo piano, a vincere il Gran Premio della Malesia di Moto3 è stato Taiyo Furusato. Il pilota giapponese ha ottenuto così la sua prima vittoria in carriera in Moto3. Seconda posizione per Ángel Piqueras che ha consolidato la seconda posizione nella classifica iridata. Medaglia di bronzo per Adrian Fernández. Quarta posizione per David Almansa, seguito da Ryusei Yamanaka e Alvaro Carpe. Ha chiuso in settima posizione Maximo Quiles, davanti a Scott Ogden. Alla sua prima volta in Malesia, Brian Uriarte si è messo in mostra con una gara degna di nota, tagliando il traguardo in nona posizione. Ha chiuso la Top 10 Valentin Perrone.

Gara difficile per gli italiani. Il miglior piazzamento tricolore è stato quello di Luca Lunetta, undicesimo. Epilogo sfortunato per Guido Pini: dopo essere stato in lotta per il podio per tutta la gara, il pilota Intact GP è caduto, riuscendo però a tornare in pista e a chiudere in sedicesima posizione.

Moto3 | GP Malesia: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea