MotoGP | GP Francia, Sprint: Quartararo cede a Marc Márquez, out Bagnaia

Sull'asfalto di Le Mans è Marc Márquez a portare a casa la vittoria nella Gara Sprint della MotoGP, vincendo davanti al pubblico francese e tenendo dietro di sè il fratello Álex Márquez, che arriva secondo sul podio, e Fermin Aldeguer al terzo posto.

Marc Márquez vincente davanti al fratello e ad Aldeguer, quarto Quartararo

Nel sabato del Gran Premio di Francia è Marc Márquez a vincere la Gara Sprint sul circuito di Le Mans, imponendosi su Fabio Quartararo e prendendo la testa della corsa dopo diversi giri di tentativi, chiudendo in prima posizione sotto la bandiera a scacchi. Dietro di lui arriva il fratello Álex Márquez, che dopo aver superato anche lui l'eroe di casa è riuscito a tenere salda la seconda posizione, chiudendo alla fine della gara davanti al compagno di squadra Fermin Aldeguer, che conquista il suo primo podio in carriera in una Gara Sprint e conclude in terza posizione. Medaglia di legno quindi per Fabio Quartararo, che dopo la partenza dalla pole position non è riuscito a tenere il passo delle Ducati davanti lui, dovendo cedere la leadership della corsa e chiudere al quarto posto.

In quinta posizione arriva poi Maverick Viñales, che è riuscito nell'impresa di portare una KTM all'interno della Top 5 e facendolo vincendo la battaglia tra se stesso e il compagno di marca Pedro Acosta, protagonista di una caduta anomala nel corso dell'ultimo giro. Sesto quindi si piazza Johann Zarco, miglior Honda in pista nel sabato pomeriggio francese e pilota che termina davanti a Fabio Di Giannantonio. Ottima gara anche per Alex Rins, compagno di squadra del poleman di giornata, che porta a casa l'ottava posizione e lo fa ponendosi davanti a Joan Mir, che con la sua Honda del team ufficiale chiude la Top 10 in nona piazza, insieme a Raúl Fernández in decima.

Caduta per Bagnaia, fatica per Morbidelli e Bezzecchi

Appena fuori dai primi dieci piloti arrivati al traguardo si posiziona Jack Miller, che nonostante non porti a casa punti in questa giornata, dimostra la crescita che si è fatta in casa Yamaha in termini di prestazioni e di rendimento in gara. Dietro di lui arriva Luca Marini, più affaticato rispetto al compagno di squadra e “rilegato” alla dodicesima posizione, portando dietro di sè Enea Bastianini, altro italiano in difficoltà nel corso di questa gara, in tredicesima piazza e il rookie Ai Ogura, che chiude al tredicesimo posto.

Gara da dimenticare anche per Franco Morbidelli, che nonostante la nona posizione di partenza sulla griglia si è ritrovato a terminare la corsa in quindicesima posizione, risucchiato dal gruppo nel corso dei primi giri. Dietro di lui arrivano Takaaki Nakagami in sedicesima piazza e Marco Bezzecchi in diciassettesima, scivolato infondo al gruppo a pochi giri dall'inizio della gara. Pomeriggio da dimenticare anche per Francesco Bagnaia, che è stato vittima di una caduta appena dopo la bandiera verde e che nella Gara Sprint del GP di Francia o riesce a portare a casa punti, che sarebbero stati utili i ottica della classifica mondiale.

MotoGP | GP Francia: i risultati della Gara Sprint

Valentina Bossi

