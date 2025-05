MotoGP | GP Francia, qualifiche: Quartararo beffa i Marquez, è pole!

Sotto il sole di Le Mans, è l'idolo di casa Fabio Quartararo a firmare la pole position del GP di Francia di MotoGP. Beffato all'ultimo Marc Marquez, che scatterà dunque dalla seconda posizione davanti al fratello Alex, terzo. Solamente sesto Francesco Bagnaia.

Quartararo accende Le Mans, beffato Marquez

Dopo Jerez, ecco un altro capolavoro del ‘Diablo’ Fabio Quartararo, che davanti al proprio pubblico di casa replica quanto fatto in terra spagnola e si porta a casa una più che meritata pole position con un ultimo giro incredibile in 1:29.324. Il francese beffa nel finale Marc Marquez, secondo in 1:29.442, che nel suo ultimo giro lanciato commette un piccolo - ma decisivo - errore e sarà dunque costretto a partire dal centro della prima fila. Al suo fianco, in terza posizione, ci sarà ancora una volta il fratello Alex, che ferma il cronometro in 1:29.571.

La seconda fila si apre con un'altra Ducati, ma a sorpresa è Fermin Aldeguer a piazzarsi in quarta posizione (nonostante la caduta nel finale) con il tempo di 1:30.776. Lo spagnolo precede il connazionale di KTM Maverick Vinales, quinto in 1:30.023. Solamente sesto Francesco Bagnaia, anche oggi arretrato rispetto al compagno di squadra, che non riesce ad abbattere il muro dell'1:30 e chiude con il crono di 1:30.047. Alle sue spalle, in settima posizione, troviamo l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che precede la Yamaha di Jack Miller e l'altra Ducati di Franco Morbidelli (anche lui caduto nel finale), vicinissimi tra loro e rispettivamente ottavo (1:30.191) e nono (1:30.198). Chiude la Top10 Raul Fernandez, decimo in 1:45.702 dopo essere passato dal Q1.

Caduto nel finale di sessione anche Johann Zarco, anche lui passato dal Q1, che non riesce ad andare oltre l'1:30.444 e partirà dunque dall'undicesima posizione davanti a un opaco Pedro Acosta, solamente dodicesimo in 1:30.462.

Binder e Diggia gli eliminati (di lusso) del Q1

Niente da fare, invece, per Brad Binder, beffato da Raul Fernandez e fuori dal Q2 per soli 20 millesimi, che si ritroverà dunque costretto a partire dalla tredicesima casella in griglia. Destino simile anche per Alex Rins, anche lui a un passo dal Q2, che scatterà dalla quattordicesima posizione.

Mattinata di qualifiche complicata anche per i piloti Honda HRC, mai realmente in grado di lottare con Zarco e R. Fernandez, con Joan Mir che chiude con il tempo di 1:30.479 e precede di 26 millesimi il compagno Luca Marini (1:30.505). Si preannuncia una gara in salita anche per Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, che faticano più del previsto in Q1 e non riescono ad andare oltre l'1:30.651 e l'1:30.697, crono che li relegano rispettivamente in diciassettesima e diciottesima posizione in griglia.

Infine, da segnalare anche la caduta di Ai Ogura nel suo primo run del Q1, senza conseguenze per il pilota, che ha però causato una bandiera rossa per via della moto rimasta in una posizione non sicura e - stando alle immagini - apparentemente accesa. Ripresa la sessione, il rookie giapponese non riesce ad andare oltre il tempo di 1:31.813 e sarà costretto a una gara in rimonta dalla ventesima posizione.

MotoGP | I risultati delle qualifiche di Le Mans

L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 15:00 per la Sprint Race del GP di Francia. Come sempre, la commenteremo in diretta sui nostri canali social e su LiveGP.it.

Giorgia Guarnieri

