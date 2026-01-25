UAE4 | Abu Dhabi, Gara 2-3: pioggia inattesa e fuga di Bondarev

Il secondo appuntamento della UAE4, sul tracciato Corkscrew di Abu Dhabi, vede un risultato a sorpresa in Gara-2, mentre in Gara-3 assiste ad un lungo assolo di Bondarev, sempre più leader di campionato.

Risultati di gara

Gara-2 vede protagonista la pioggia, che mescola i valori in campo e confonde le idee agli organizzatori, che dichiarano chiusa la corsa dopo solo cinque giri completati. Alla partenza Emily Cotty tiene splendidamente la testa, staccando subito Al Sulaiti, Clark e Maccagnani: Cotty sarà la prima ad assaggiare la pioggia nella zona del “cavatappi”, perdendo aderenza e due posizioni. Subito dopo entra la safety-car per regolare un incidente avvenuto nella zona dell'Hotel, ma la pioggia cade su tutto il circuito e direzione gara opta per una bandiera rossa. Alla ripresa delle ostilità, finita la pioggia, solo cinque piloti decidono di montare le gomme da bagnato: scelta di certo non ottimale, visto che dietro la vettura di servizio, che dovrebbe dettare la ripartenza lanciata, si gira più di un pilota. Vista la situazione e considerata la relativa inesperienza dei piloti dell'UAE4, direzione gara decide di dichiarare la corsa finita, con Bader Al Sulaiti primo, seguito da Niccolò Maccagnani e Jerrett Clark.

1 - Bader Al Sulaiti - QMMF by Hitech - 5 giri

2 - Niccolò Maccagnani - Mumbai Falcons - 0"746

3 - Jarrett Clark - Xcel - 1"143

4 - David Cosma - Prema - 1"756

5 - Adam Al Azhari - Yas Heat Academy - 2"422

6 - Christian Costoya - Prema - 2"931

7 - Alp Aksoy - Mumbai Falcons - 3"971

8 - Iacopo Martinese - PHM - 4"825

9 - Emily Cotty - R-Ace - 5"694

10 - Kenzo Craigie - R-Ace - 6"176

11 - Kasper Schormans - Evans - 6"528

12 - Oleksandr Bondarev - Mumbai Falcons - 7"209

13 - Florentin Hattemer - Trident - 7"779

14 - Cash Felber - X-GP - 8"693

15 - Emma Felbermayr - PHM - 9"997

16 - Rowan Campbell-Pilling - Pinnacle - 10"780

17 - Joseph Smith - Xcel - 11"631

18 - Platon Kostin - PHM - 12"583

19 - Theo Palmer - Hitech - 13"237

20 - Elia Weiss - R-Ace - 13"890

21 - Ryusho Nakazato - Pinnacle - 15"587

22 - Payton Westcott - Prema - 16"650

23 - Kingsley Zheng - Mumbai Falcons - 17"646

24 - Edoardo Iacobucci - Yas Heat Academy - 19"616

25 - Sun Anzhe - Pinnacle - 20"630

26 - Nasser Al Thani - QMMF by Hitech - 22"177

27 - Beco Bernoldi - Trident - 23"113

28 - Lucas Pasquinetti - X-GP - 24"883

29 - Andy Consani - R-Ace - 25"267

30 - Alba Larsen - Evans - 26"068

31 - Scott Lindblom - Hitech - 27"156

32 - Brock Burton - Xcel - 28"357

33 - Charbel Abi Gebrayel - Yas Heat Academy - 29"450

34 - Kaylee Countryman - Pinnacle - 30"610

35 - Jaber Al Sabah - Xcel - 32"231

36 - Zakaria Doleh - Yas Heat Academy - 59"495

In Gara-3 assistiamo ad una vittoria mai in discussione da parte di Oleksandr Bondarev. Subito dopo il via entra la safety-car (Joseph Smith fermo sul rettilineo del traguardo): al restart il pilota junior Williams F1 scappa via, approfittando della battaglia tra Lindblom e Consani alle sue spalle. A metà gara Consani salta, con una lunga manovra cominciata da Curva 6 e finita in Curva 9, Lindblom, ma la rincorsa al pilota ucraino in testa non è possibile, visto il vantaggio già accumulato. Sotto la bandiera a scacchi transita in quarta posizione David Cosma, autore di una buona progressione dall'ottava posizione in griglia.

1 - Oleksandr Bondarev - Mumbai Falcons - 15 giri

2 - Andy Consani - R-Ace - 4"564

3 - Scott Lindblom - Hitech - 7"824

4 - David Cosma - Prema - 9"138

5 - Kenzo Craigie - R-Ace - 14"862

6 - Adam Al Azhari - Yas Heat Academy - 18"451

7 - Kasper Schormans - Evans - 18"655

8 - Alp Aksoy - Mumbai Falcons - 18"932

9 - Theo Palmer - Hitech - 21"712

10 - Rowan Campbell-Pilling - Pinnacle - 27"090

11 - Christian Costoya - Prema - 27"204

12 - Emma Felbermayr - PHM - 28"013

13 - Iacopo Martinese - PHM - 28"616

14 - Thomas Ingram Hill - Evans - 29"665

15 - Emily Cotty - R-Ace - 29"789

16 - Kingsley Zheng - Mumbai Falcons - 30"481

17 - Payton Westcott - Prema - 33"509

18 - Platon Kostin - PHM - 34"245

19 - Cash Felber - X-GP - 36"240

20 - Dominik Šimek - Trident - 36"726

21 - Alba Larsen - Evans - 36"807 *

22 - Florentin Hattemer - Trident - 36"851

23 - Beco Bernoldi - Trident - 37"598

24 - Jarrett Clark - Xcel - 38"570

25 - Zakaria Doleh - Yas Heat Academy - 42"367

26 - Niccolò Maccagnani - Mumbai Falcons - 45"263

27 - Edoardo Iacobucci - Yas Heat Academy - 47"489

28 - Lucas Pasquinetti - X-GP - 50"169

29 - Ryusho Nakazato - Pinnacle - 50"523

30 - Charbel Abi Gebrayel - Yas Heat Academy - 52"043

31 - Bader Al Sulaiti - QMMF by Hitech - 55"540

32 - Nasser Al Thani - QMMF by Hitech - 59"858

33 - Sun Anzhe - Pinnacle - 1'02"791

34 - Kaylee Countryman - Pinnacle - 1'03"272

Classifica Campionato

Dopo il doppio round a Yas Marina e la striscia di vittorie del pilota junior Williams, a metà del programma di Campionato, il duo Bondarev - Consani tenta la fuga sulla concorrenza: i primi due sono separati da sedici lunghezze, mentre Craigie, in terza posizione, insegue a trentaquattro punti: distanza siderale per entrambi, considerando la consistenza di rusiltato del battistrada e del secondo in classifica, per quanto sia ancora uno strappo ricucibile.

1.Bondarev 101 punti

2.Consani 85

3.Craigie 51.5

4.Maccagnani 42; 5.Cosma 41; 6.Lindblom 40; 7.Al Azhari 36; 8.Aksoy 31; 9.Cotty 29; 10.Campbell-Pilling 24; 11.Costoya 20; 12.Al Sulaiti 16.5; 13.Zheng 13; 14.Clark 8.5; 15.Schormans 6; 16.Weiss, Martinese 4; 18.Palmer 2; 19.Larsen 1.

Luca Colombo