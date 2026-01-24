UAE4 Series | Abu Dhabi, gara-1: Bondarev vince e rafforza il primato, sesto Maccagnani

Oleksandr Bondarev si è confermato come il pilota da battere anche nella prova che ha inaugurato il secondo appuntamento stagionale della UAE4 Series, disputatosi sempre sul tracciato di Yas Marina ma su una versione più breve rispetto a quella utilizzata la scorsa settimana. L'ucraino del team Mumbai Falcons ha preceduto il francese Andy Consani, in una gara conclusasi alle spalle della Safety Car. Sesta piazza per il nostro Niccolò Maccagnani, migliore tra gli italiani.

Bondarev e Consani si confermano padroni

Il secondo weekend stagionale di Abu Dhabi sembra poter confermare i valori in campo emersi in occasione del round inaugurale della UAE4 Series, almeno secondo quanto andato in scena in occasione di gara-1. Dopo essersi imposto nella manche di apertura della stagione, Bondarev ha infatti dominato dal primo all'ultimo giro la prova odierna, respingendo i tentativi di attacco da parte di Consani alle sue spalle e andando a consolidare la propria leadership in campionato. Il predominio messo in mostra da parte dell'ucraino (facente parte dell'academy Williams) e del francese (di scuola Mercedes) nei confronti della concorrenza è stato evidente sin dalle prime battute, con entrambi in grado di costruire un gap sui rivali che solo le due fasi di neutralizzazione con Safety Car hanno mitigato.

La gara: Lindblom spreca la pole al via

Bondarev è stato abile allo spegnimento dei semafori ad approfittare della leggera esitazione da parte del poleman Scott Lindblom (Hitech), il quale si è fatto sorprendere dagli avversari alle proprie spalle scivolando in quarta piazza alle spalle del nostro Niccolò Maccagnani (Mumbai Falcons), a sua volta autore di un'ottima prestazione in qualifica che lo aveva visto conquistare la seconda fila. Mentre Bondarev e Consani hanno tentato di prendere subito il largo, il romano si è dovuto difendere dagli insistenti attacchi di Lindblom, almeno fino a quando la Safety Car non è entrata in azione in seguito ad un contatto tra Bernoldi e Burton all'ultima chicane.

Maccagnani si conferma tra i big

Poco dopo il restart, Maccagnani è stato nuovamente messo sotto pressione dagli avversari alle proprie spalle, dovendo cedere nel breve volgere di poche curve agli attacchi di Lindblom, Craigie e Al Azhari. Alle loro spalle, il rumeno Cosma-Cristofor ha tenuto a bada Aksoy e Costoya Sanabria, così come Bondarev ha fatto nei confronti di Consani per la vetta della classifica. Quando mancava poco più di 1' allo scadere del tempo, un incidente di Lucas Pasquinetti (il quale ha danneggiato l'ala posteriore contro le barriere) ha costretto la Direzione Gara a neutralizzare nuovamente le ostilità, questa volta congelando la classifica sino alla bandiera a scacchi. Grazie a questo nuovo successo, Bondarev balza a +9 in classifica nei confronti di Consani, mentre Kenzo Craigie (confermatosi il migliore tra i rookie) accusa già un distacco di 35 punti dalla vetta. Gara-2 della UAE4 Series è in programma per le 6:30 italiane di domani, con Bader Al Sulaiti che avrà l'opportunità di scattare dalla pole in virtù della 12esima piazza conquistata oggi.

UAE F4 Series – Gara 1

Classifica finale (Top 10)

Pos. Pilota Team Distacco 1 Oleksandr Bondarev Mumbai Falcons 15 giri 2 Andy Consani R-Ace +0"143 3 Scott Lindblom Hitech +0"824 4 Kenzo Craigie R-Ace +1"468 5 Adam Al Azhari Yas Heat Academy +1"733 6 Niccolò Maccagnani Mumbai Falcons +2"310 7 David Cosma Prema +2"554 8 Alp Aksoy Mumbai Falcons +2"742 9 Christian Costoya Prema +2"903 10 Kasper Schormans Evans +3"135

Marco Privitera