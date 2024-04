IndyCar | Indy Grand Prix Barber: McLaughin regala la pole n.300 a Penske

Riscatto del Team Penske al Barber Motorsports Park. Pochi giorni dopo la squalifica dalla gara di St.Petersburg, Scott McLaughin firma la pole position n.300 della scuderia di Roger Penske nella NTT IndyCar Series. Il neozelandese sulla monoposto #3 ha battuto il suo compagno Will Power (#12) nella decisiva ‘Fast 6’.

Sorpresa Lundgaard nella Fast 6

Si segnala il sorprendente terzo posto di Christian Lundgaard (#45 Rahal Letterman Racing), in gran forma per tutto il week-end tanto che era stato il più veloce nella Fast 12. Il danese scatterà davanti a Patricio O’Ward (#5 Arrow McLaren), Felix Rosenqvist (#60 Meyer Shank Racing) e Marcus Armstrong (#11 Chip Gnassi Racing).

Eliminato per un soffio alla Fast 6 un Graham Rahal (#15 RLR) molto frustato dopo l'ultimo tentativo: egli partirà settimo davanti ad un Josef Newgarden (#2 Penske) , autore di un salvataggio miracoloso in uscita dall'ultima curva. Quinta fila per Kyle Kirkwood (#27 Andretti Global) ed Alex Palou (#10 Chip Ganassi), mentre a completare l'elenco della Top 12 abbiamo Romain Grosjean e Tom Blomqvist.

Tanti big fuori dalla Fast 12

Certamente il primo round di qualifiche è stato anche quello più sorprendente per il numero di big che non sono riusciti a passare la seconda fase, su tutti Scott Dixon e Colton Herta. I due piloti delle monoposto #9 Chip Ganassi e #26 Andretti sono stati eliminati da Kirkwood al Gruppo 1.

Fuori anche Alexander Rossi (#7 Arrow McLaren) e Marcus Ericsson (#28 Andretti) con il 16° e il 18° posto in griglia, mentre Rinus Veekay è ultimo dopo che l'olandese ha sofferto di problemi al motore con perdite di potenza sulla sua #21 di Ed Carpenter Racing. Il debuttante italiano Luca Ghiotto completa una prima qualifica discreta in 21ma posizione a bordo della vettura #51 di Dale Coyne Racing, il pilota veneto ha concluso davanti al teammate Jack Harvey e al rookie Theo Pourchaire, 24° quest'oggi.

CLASSIFICA COMPLETA QUALIFICHE

