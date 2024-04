IndyCar | Luca Ghiotto farà il debutto a Barber con Dale Coyne Racing

L'Italia torna sulla griglia della NTT IndyCar Series: Luca Ghiotto guiderà la vettura #51 motorizzata Honda di Dale Coyne Racing per i prossimi due appuntamenti del campionato, il GP al Barber Motorsports Park in programma questo weekend ed il Grand Prix di Indianapolis (11 maggio).

Dalla Formula 2 al mondo

Il 29enne di Arzignano approda in North America con quattro stagioni complete nel campionato FIA F2, collezionando 7 vittorie e 24 podi, nonché un terzo posto nel campionato piloti del 2019 con la UNI-Virtuosi (ora Invicta Racing).

Dopo la fine della parentesi in Formula 2 (esclusa la one-off del round di Monza nel 2022 con il team DAMS), Ghiotto è rimasto attivo in varie categorie motoristiche con un impegno nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS 2022 disputato con l'Audi R8 di Tresor by Car Collection.

Il veneto, dopo aver disputato un prezioso lavoro nel 2022 e nel 2023 al simulatore Nissan per Formula E, si sta impegnando ora anche nelle sfide di durata con Inter Europol Competition nell'European Le Mans Series. (Resoconto). Al curriculum del pilota tricolore si aggiungeranno ora le due gare nella IndyCar, l'Italia non si presentava in griglia dal 2016 con Luca Filippi (GP Toronto).

La vettura #51 di Dale Coyne Racing che Luca Ghiotto guiderà nei successivi due round del campionato IndyCar a Barber ed Indianapolis.

Credits: Honda Racing US / Twitter X

Le dichiarazioni

Sulla nota della NTT IndyCar Series le parole di Luca Ghiotto anticipano l'eccitazione e la felicità dell'occasione di correre nel campionato americano.

Sono davvero eccitato di fare il debutto nella NTT IndyCar Series questo weekend a Barber. Ho spento maggior parte della mia carriera in Europa, ma ero sempre rimasto intrigato dal voler provare la IndyCar. Sarà la mia prima volta al volante di questa monoposto e la mia prima volta su questa pista, so che si presenta dinanzi a me una grande sfida, ma sono pronto ad affrontarla.

Non è mancato ovviamente anche il commento da parte di Dale Coyne, proprietario dell'omonima squadra.

Sappiamo che non sarà facile per Luca correre con una macchina come questa senza nessun test. Detto ciò, ha molta esperienza dai diversi tipi di auto che ha provato nel corso di questi anni. Non vediamo l'ora di vedere cosa farà nelle prossime due gare sapendo che porterà esperienza nel nostro team.

Andrea Mattavelli