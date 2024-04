IndyCar | Gp St. Petersburg: Newgarden e McLaughlin squalificati, vittoria a O'Ward

Alla vigilia dell'appuntamento in Alabama, con un comunicato la NTT IndyCar Series ha comunicato la squalifica di Josef Newgarden e e di Scott McLaughlin dal GP di St. Petersburg che il 10 marzo scorso aveva aperto la stagione.

LA VIOLAZIONE CONTESTATA

Alle due vetture del team Penske è stata riscontrata, a seguito di un controllo effettuato nel warmup del GP di Long Beach dello scorso weekend, una manipolazione del sistema push to pass che avrebbe permesso ai due piloti di attivare lo stesso prima dei termini stabiliti dal regolamento. Nella fattispecie il team di Roger Penske avrebbe violato i seguenti articoli relativi al Push to Pass:

Regola 14.19.15. Un indicatore per abilitare il Push to Pass verrà inviato tramite comunicazione CAN dal segnalatore di cronometraggio e punteggio a bordo dell'auto al registratore dati della squadra. Questo segnale deve essere trasmesso all'ECU senza modifiche e senza interruzioni durante tutti gli eventi su strada e sui percorsi su strada. Regola 14.19.16. Le partenze di gara e qualsiasi riavvio di gara che si verifica prima del giro prima della bandiera bianca o prima dei tre minuti rimanenti in un evento di gara a tempo avranno il sistema Push to Pass disabilitato e saranno abilitati per una determinata vettura una volta che tale vettura raggiunge la partenza alternativa /Traguardo.

CONTROLLI A LONG BEACH

Come detto, la violazione è stata riscontrata nel corso del warm up del GP di Long Beach e ha costretto la IndyCar ad effettuare un'analisi approfondita dei dati della gara di San Pietroburgo. Analisi che avrebbe rivelato la manipolazione del sistema di push to pass da parte del team Penske, in modo da permettere alla vetture di utilizzare il sistema ben prima dei termini stabiliti. A seguito dei risultati emersi, le vetture numero 2 e 3 (quelle di Josef Newgarden e Scott McLaughlin sono state estromesse dalla classifica della gare, mentre alla numero 12 (Will Power) sono stati tolti 10 punti dalla classifica del campionato.

VITTORIA A PATO O'WARD

La classifica riscritta del GP vede vincitore Pato O'Ward davanti a Will Power e Colton Herta, con il messicano che sale a 64 punti in classifica, a soli 15 punti dall'attuale leader Alex Palou.

Vincenzo Buonpane