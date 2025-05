MotoGP | GP Gran Bretagna, tre Yamaha in Q2: "Il miglior venerdì fino ad ora"

Sul tracciato di Silverstone il venerdì di Yamaha si è concluso nel migliore dei modi, con tre moto del marchio storico giapponese della MotoGP che accedono direttamente al turno di Q2 al termine delle Practice.

Tre Yamaha in Q2 per la prima volta dal 2021

È giunta al termine la giornata di venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna e lungo le curve del tracciato di Silverstone la Yamaha è stata particolarmente efficace. Una volta terminato il turno di Practice, infatti, il marchio giapponese si è ritrovato con tre moto posizionate nelle dieci posizioni utili per l'accesso diretto al Q2, evitando così di dover affrontare la prima sessione di Qualifica del sabato. Sono tre infatti i piloti portabandiera della casa di Iwata che sono riusciti a chiudere le “pre-qualifiche” all'interno della Top 10, eguagliando un risultato che mancava dal 2021. Sono passati per l'appunto quattro anni dall'ultima volta che lo stesso scenario si era presentato, anche se in quell'occasione i piloti coinvolti erano Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Valentino Rossi nel corso del Gran Premio di Valencia 2021.

Molto è cambiato da quel weekend di gara e l'unico pilota ad essere rimasto con i colori Yamaha è Quartararo, che ora è accompagnato all'interno del Q2 dal compagno di squadra Álex Rins (nono al termine delle Practice) e dal pilota del neonato team Yamaha Prima Pramac Jack Miller. In particolare questo è stato un venerdì particolarmente importante per il pilota francese, che nel corso del pomeriggio è stato capace di portare a casa la seconda posizione nel turno di Practice, scendendo con il tempo sul giro sotto la soglia dell'1:58, portando a casa un 1:57.342, andando inoltre molto vicino al nuovo record della pista di Álex Márquez.

Avere accanto a me dei piloti che vanno forte è sempre uno stimolo, io voglio sempre essere davanti e soprattutto voglio essere davanti ai miei compagni di marca quindi è una cosa molto positiva. Stiamo sviluppando la moto tutti insieme e speriamo di riuscire a fare un passo avanti e lo stiamo facendo, quindi stiamo lavorando un po' lentamente ma stiamo facendo un bel lavoro.

Il team Yamaha ufficiale sembra quindi star facendo grandi progressi rispetto alle prestazioni della passata stagione, come dimostrato dai risultati costanti che soprattutto Fabio Quartararo sta conquistando, a partire dalle due pole position consecutive del Gran Premio di Spagna e di Francia. La casa giapponese sta infatti portando avanti i test su una serie di novità tecniche ed aerodinamiche, con l'obiettivo di riuscire a tornare ad essere costantemente competitivi in qualsiasi condizione e su qualsiasi tracciato.

I progressi non si possono vedere dopo due gare, ma dopo che abbiamo fatto tutti i test e dopo quattro o cinque gare vediamo che stiamo andando veloci, ai test a Misano abbiamo provato due cose tra cui l'aerodinamica e per me è andata meglio e si sente tanto che avere quattro piloti con la stessa moto sia una cosa molto positiva.

L'importanza del team satellite per lo sviluppo

Una delle chiavi di volta che ha permesso il passo in avanti nello sviluppo di Yamaha è stata la presenza a partire dall'inizio della stagione 2025 del team satellite, che è fornito della stessa moto del team ufficiale. La squadra di Yamaha Prima Pramac infatti sta svolgendo un ruolo decisivo all'interno dell'universo Yamaha, riuscendo ad estrarre dalla propria moto ottime prestazioni in più occasioni fino ad ora. A fare le veci di questa squadra all'interno del Q2 è per l'appunto Jack Miller, terzo nel corso delle Practice e protagonista di una serie di risultati positivi portati a casa nelle ultime gare. Il pilota australiano ha dimostrato nel venerdì di Silverstone di essere in grado di avere un passo gara decisamente competitivo, nonostante la caduta avvenuta nei primi minuti del turno di pre-qualifiche.

Non è stato un grosso incidente, ho avuto un problema con il motore e la moto ha frenato un po' di più rispetto a quanto mi aspettassi, ho tagliato un po' il cordolo e sono caduto. Per fortuna siamo riusciti a riportare la moto al box dato che abbiamo solo uno dei telai nuovi e fortunatamente i ragazzi sono riusciti a rimettere tutto a posto e abbiamo potuto ripartire con lo stesso telaio. Una volta che siamo tornati con la gomma morbida il feeling è stato uguale al solito, la moto lavora molto bene e sono riuscito a fare un buon giro secco completamente da solo e di questo sono contento. Stiamo facendo progressi un weekend dopo l'altro ed è un piacere essere stabilmente veloce su questa pista, sperando di poter mantenere questa prestazione anche per il resto del fine settimana. Questo è stato il nostro miglior venerdì fino ad ora.

Valentina Bossi

