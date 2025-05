MotoGP | GP Gran Bretagna, Practice: Álex Márquez si impone su Quartararo e Miller

Nella seconda sessione della MotoGP sul tracciato di Silverstone è Álex Márquez a comandare la classifica, prendendosi la prima posizione e l'accesso diretto in Q2, seguito in seconda piazza da Fabio Quartararo e da Jack Miller in terza.

Álex Márquez primo ad accedere al Q2, lo seguono Quartararo e Miller

Il pomeriggio del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna è stato teatro di una sessione di Practice dominata da Álex Márquez, che l'ha conclusa in prima posizione. Quello che gli ha consentito di ottenere questo risultato è stato il suo miglior giro in 1:57.295, tempo che lo ha proiettato al comando della classifica e di conseguenza direttamente al secondo turno di Qualifica, abbattendo nel frattempo il precedente record della pista. Dietro di lui ed ugualmente salvo dalla sessione di Q1 per il sabato c'è Fabio Quartararo, che ha terminato a +0.047di distanza dal rivale spagnolo e con un miglior giro cronometrato in 1:57.342, cosa che lo posiziona in seconda piazza.

A completare la Top 3 si trova invece Jack Miller, artefice di un tempo in 1:57.642 e saldamente in terza posizione, anche lui con l'accesso garantito al Q2 nel corso della giornata di sabato. Quarto posto poi per Marc Márquez con un giro di 1:57.655, che nel corso della sessione e di tutto il giorno ha dimostrato di essere particolarmente a suo agio sul circuito di Silverstone, riuscendo infatti a siglare un miglior tempo che lo pone nel pieno della zona dei piloti “salvi” dal Q1. Alle sue spalle allo scadere del tempo si trova poi Marco Bezzecchi, che con la sua quinta posizione (1:57.667) riesce a superare in classifica Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia, che invece si sono posizionati rispettivamente in sesta e settima piazza una volta conclusa la sessione.

Escluso dai primi dieci Acosta, molte le cadute e le bandiere gialle

Tra gli ultimi piloti che sono riusciti ad aggiudicarsi un posto garantito nel secondo turno di Qualifica c'è Johann Zarco. Il francese ha infatti portato a termine il suo miglior giro della sessione con un tempo di 1:57.741, cosa che gli ha permesso di scalare in ottava posizione. Con lui anche Alex Rins, dato che il pilota spagnolo ha terminato alle spalle del collega in nona posizione, accompagnato in classifica da Fermin Aldeguer, che invece con la sua decima piazza conclude la lista di persone che domani scatteranno direttamente dal Q2.

Giornata complicata invece per Pedro Acosta, che essendosi piazzato in undicesima posizione non riesce ad agguantare fin da subito una posizione in Q2 e nel corso di domani mattina dovrà affrontare una sessione in più rispetto ai suoi compagni della Top 10. Dietro di lui si trova nella stessa situazione Joan Mir: il pilota portabandiera del team Honda HRC ha infatti terminato in dodicesima posizione, riuscendo però a tenere dietro di sè Miguel Oliveira, che ha quindi concluso al quattordicesimo posto. Si è trovato al quindicesimo posto una volta che la sessione è termina invece Maverick Viñales, pilota che nel corso del pomeriggio inglese non è riuscito a trovare la confidenza giusta sulla moto per poter rientrare nel gruppo dei dieci. Durante questa sessione di Practice sono state poi molte le cadute che si sono verificate, a cominciare da quella di Jack Miller, che ha perso il controllo della sua moto già pochi minuti dopo l'inizio del turno, finendo nella ghiaia in curva 17. Insieme a lui è poi scivolato anche Marc Márquez, questa volta in curva 3, seguito pochi minuti dopo anche da Franco Morbidelli, che invece lo ha fatto nel secondo settore, precisamente in curva 6.

MotoGP | GP Gran Bretagna: i risultati delle Practice

