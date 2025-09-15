FIA F2 | Trident cambia volto: a Baku debutto per Stenshorne e Van Hoepen

Trident Motorsport apre un nuovo capitolo in FIA F2. Dopo aver interrotto la collaborazione con Max Esterson e Sami Meguetounif, la squadra italiana si presenterà al via del round di Baku (12-14 settembre) con una line-up completamente rinnovata: il norvegese Martinius Stenshorne e l’olandese Laurens Van Hoepen, entrambi reduci dal campionato FIA F3.

Le parole del team

Giacomo Ricci, Team Manager di Trident Motorsport, ha commentato così la nuova sfida:

“Siamo estremamente felici di poter annunciare l’accordo con Laurens Van Hoepen e Martinius Stenshorne, due piloti di grande livello e ottime capacità. Entrambi hanno dimostrato di essere dei front runner. Debuttare a Baku sarà una grande sfida perché né loro conoscono la monoposto di Formula 2 né il circuito. Siamo focalizzati sulla preparazione del prossimo evento. Al tempo stesso, ringraziamo Meguetounif ed Esterson per il contributo e auguriamo loro il meglio per il futuro.”

Martinius Stenshorne, il talento norvegese del programma McLaren

Classe 2005, Martinius Stenshorne arriva in Formula 2 dopo due stagioni con Hitech GP in Formula 3. Dopo un anno concluso al 18° posto, il pilota norvegese ha vissuto un 2025 da protagonista, chiudendo quinto in classifica generale grazie a tre vittorie e sette podi complessivi.

Crediti foto: profilo X di Trident

Inserito nel McLaren Driver Development Programme, Stenshorne è considerato uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione di piloti nordici.

“Sono davvero orgoglioso di potermi unire a Trident Motorsport nel prossimo round del FIA Formula 2 Championship a Baku. È un’opportunità eccitante. Non vedo l’ora di scendere in pista con la squadra italiana su un tracciato così unico e sfidante. Darò il massimo in questa nuova esperienza, dalla quale cercherò di imparare tantissimo.”

Laurens Van Hoepen, la promessa olandese cresciuta con ART

A portare i colori Trident a Baku ci sarà anche Laurens Van Hoepen, 20enne di Rotterdam reduce da due stagioni in Formula 3 con ART Grand Prix. Dopo un 2024 chiuso al 13° posto, l’olandese ha migliorato il proprio rendimento nel 2025 con cinque podi e una pole position, concludendo al 12° posto in classifica.

Crediti foto: profilo X di Trident

Considerato un pilota solido e costante, Van Hoepen rappresenta per Trident una scommessa interessante in ottica futura.

“Non vedo l’ora di debuttare nel FIA Formula 2 Championship con i colori di Trident Motorsport. È una grossa opportunità poter fare il salto di categoria su un tracciato tecnico e spettacolare come quello di Baku. Sarà un’esperienza preziosa in prospettiva della prossima stagione.”

Uno sguardo al futuro

L’ingaggio di Stenshorne e Van Hoepen riguarda per ora il solo appuntamento azero, round prima della pausa di due mesi e delle ultime due gare in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Restano dunque aperti i giochi per il futuro, ma la missione di Trident è chiara: dare spazio a due giovani ambiziosi per ritrovare competitività anche in Formula 2.

Anna Botton