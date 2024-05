FIA F2 | Calendario 2025, Imola e Monza presenti

È ufficiale il calendario 2025 del campionato FIA Formula 2. Saranno anche il prossimo anno 14 gli appuntamenti da due gare in supporto alla F1, due sono previsti in Italia nuovamente tra Imola e Monza.

Calendario 2025, con novità

Tra le novità, l'esordio della stagione sarà a Melbourne dal 14 al 16 Marzo. Solo in seguito i team ed i piloti si recheranno al Bahrain International Circuit e a Jeddah (Arabia Saudita).

Come di consueto, il campionato riprenderà in Europa con un impegnativo trittico di corse tra Imola, Montecarlo e Barcellona. Dal 18 maggio al primo week-end di giugno ci sarà da divertirsi prima di Spielberg (Austria) e Silverstone (Regno Unito). Conferma ovviamente anche per Spa-Francorchamps (Belgio) e Budapest (Ungheria), mentre non vi sarà nessun round in Olanda.

Seguendo i cambiamenti del calendario di F1, il round a Baku slitta dopo Monza in attesa del doppio appuntamento finale in Qatar e Abu Dhabi, dove la stagione si conclude il 5-7 Dicembre.

Crediti foto: media Formula 2

Calendario FIA F2 2025, tutti gli eventi insieme alla F1

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato:

Il sistema piramidale è vitale per il successo a lungo termine della Formula 1. Avere una stretta connessione tra queste due serie non è solo fantastico per i nostri fan, ma anche per i piloti che acquisiscono esperienza competitiva correndo sui circuiti di F1

Non poteva mancare il commento del Presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile Mohammed Ben Sulayem:

Il calendario 2025 offre ai piloti sfide impegnative con un perfetto mix di circuiti tradizionali e moderni. Questa strategia permette di formare nel migliore dei modi i campioni di domani

Bruno Michel, CEO della FIA Formula 2, ha dichiarato ai margini della presentazione del calendario 2025:

Sono molto lieto di annunciare il calendario della F2 2025 con lo stesso numero di gare della stagione attuale. Abbiamo creato il giusto equilibrio tra gare europee e trasferte, attraverso tre continenti e tenendo conto dei costi per i nostri team e piloti

Anna Botton