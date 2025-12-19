Greg Biffle muore in un incidente aereo: la tragedia che ha sconvolto la NASCAR

Greg Biffle ha perso la vita in un terribile incidente aereo a Statesville in North Carolina insieme alla propria famiglia. L'ex pilota della NASCAR Cup Series è morto a 55 anni, nessun membro dell'equipaggio è sopravvissuto allo schianto.

Incidente aereo: muore l'ex pilota NASCAR Greg Biffle

Biffle era a bordo insieme alla moglie Cristina ed ai due figli Emma e Ryder. L'impatto al suolo non ha lasciato speranze a tutti i membri presenti in a bordo di un jet privato. La Federal Aviation Administration (FAA) è intervenuta per indagare, la zona è stata chiusa come confermato dal direttore dell'aereoporto John Ferguson.

Il 55enne era nato a Vancouver (USA) ed ha disputato oltre 500 competizioni nella NASCAR Cup Series. In totale l'americano ha ottenuto 19 sigilli nella categoria regina della NASCAR in 15 anni d'attività, l'ultima competizione è stata disputata a Talladega nel 2022.

Protagonista in pista e non solo

Biffle, eletto tra i 75 migliori piloti in occasione del 75° anniversario della NASCAR nel 2023, è stato in grado prima di correre in Cup Series di imporsi nella NASCAR Xfinity e nella Truck Series tra il 2000 ed il 2002.

Una volta conclusa la carriera si è impegnato altrove. L'ex pilota aiutò infatti in modo significativo i cittadini del North Carolina e Tennessee dopo il passaggio del terribile uragano Helene nel 2024.

La NASCAR ha emesso un comiunicato in merito:

La NASCAR è devastata dalla tragica perdita di Greg Biffle, sua moglie Cristina, la figlia Emma, il figlio Ryder, di Craig Wadsworth e di Dennis e Jack Dutton in un fatale incidente aereo. Greg era molto più di un campione, era un membro amato della comunità della NASCAR. In pista, il talento e la tenacità gli hanno permesso di conquistare campionati in Xfinity e Truck Series, oltre a numerose vittorie e altri risultati di prestigio nella Cup Series. Oltre alla sua carriera, ha dato sé stesso per migliorare la nostra comunità. In particolare, Greg ha passato innumerevoli ore del suo tempo aiutando i cittadini della North Carolina dopo il disastro avvenuto in seguito al passaggio dell’uragano Helene. Il suo lavoro instancabile ha salvato delle vite. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno a tutta la famiglia di Greg, agli amici e a tutti coloro che sono stati in contatto con lui nella sua vita.”

Alle condoglianze della NASCAR si uniscono quelle della nostra redazione.

Luca Pellegrini