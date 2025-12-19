Entry list F1 2026: tre piloti con un nuovo numero

Seppur con lieve ritardo rispetto agli scorsi anni, nella giornata di oggi la FIA ha pubblicato l'entry list per il Mondiale di Formula 1 2026. Una stagione che vedrà tantissime novità non solo per i regolamenti tecnici o per l'arrivo di Audi e Cadillac tra le scuderie, ma anche per i numeri da gara che verranno utilizzati dai piloti a partire dall'appuntamento inaugurale del GP d'Australia, che si terrà all'Albert Park di Melbourne nel weekend dal 6 all'8 marzo.

Norris prende il numero 1 da Verstappen, Max scambia il 33 con il 3

La prima grande novità rappresenta ovviamente quella del numero 1 che passerà a Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren, appena incoronato come nuovo Campione del Mondo per la stagione 2025, avrà dunque l'onore di tenere a battesimo il ritorno del numero riservato al Campione del Mondo sulla carrozzeria di una monoposto di Woking sedici anni dopo la stagione 2010 in cui Jenson Button, fresco vincitore del titolo iridato nel 2009 con la Brawn GP, passò alla McLaren portandosi dietro il numero 1 sulla MP4-25.

Norris continuerà inoltre una “tradizione” iniziata da Max Verstappen dopo la conquista del Mondiale 2021, con quest'ultimo che dal 2022 in poi aveva mantenuto l'1 sulla carena della sua Red Bull dopo che Lewis Hamilton non l'aveva mai usato negli anni del dominio Mercedes. Proprio l'olandese, dopo aver perso il titolo all'ultima gara, ha ufficializzato la sua scelta di utilizzare il numero 3 dal prossimo anno, decidendo così di non riutilizzare il 33 che lo aveva accompagnato nei suoi primi anni in Formula 1.

La storia dietro alla decisione del quattro volte iridato è particolare: Max Verstappen infatti aveva sempre preferito il numero 3 ma quest'ultimo, al momento del suo arrivo nella massima serie nel 2015, era già stato preso da Daniel Ricciardo. Lo stesso Max, intervistato da Viaplay, ha spiegato di essere scaramantico con la fortuna e che “un 3 sia meglio di due”. Così, grazie ad una modifica recente fatta dalla Federazione, Max ha potuto cambiare il suo numero da gara in quanto il 3 è rimasto in disuso dal GP Singapore 2024, ultima gara di Ricciardo in F1.

Nuova avventura, vecchi numeri per Perez e Bottas, Lindblad con il 41

Oltre a Norris e Verstappen, ci sono da segnalare anche tre cose sui numeri in gara. Le prime due riguardano ovviamente i rientranti Sérgio Perez e Valtteri Bottas, con i due ex piloti di Red Bull e Mercedes che torneranno ad usare i rispettivi 11 e 77 per l'approdo di Cadillac come 11° team nella griglia di Formula 1. Il terzo riguarda il giovane Arvid Lindblad, unico debuttante del prossimo Campionato del Mondo che sfoggerà il numero 41 sulla sua monoposto di Racing Bulls.

Riguardo ai nomi delle scuderie, confermate le nuove title partnership di Mastercard per McLaren e di TGR (Toyota Gazoo Racing) per Haas, oltre al rebranding della scuderia Williams ad “Atlassian Williams F1 Team”. Per le new entry, Audi è iscritta sempre sotto la compagnia Sauber Motorsport AG e avrà lo sponsor Revolut nel nome completo mentre Cadillac, iscritta da TWG insieme a General Motors, sarà l'unica della griglia a non avere una title partnership, almeno fino a questo momento.

Credits: FIA

Andrea Mattavelli