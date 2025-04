MXGP | Sardegna: primo successo stagionale per Romain Febvre

La prima delle due gare consecutive sul suolo italiano per la MXGP ha visto Romain Febvre vincere il primo Gran Premio stagionale. In Sardegna il pilota Kawasaki vince Gara 2 e precede sul podio la Fantic di Glenn Coldenhoff e la tabella rossa Tim Gajser nella domenica che ha consacrato Lucas Coenen, alla prima vittoria in 450cc in Gara 1.

Romain Febvre piega Gajser in Gara 2 e vince

Dopo un 2024 di digiuno, Romain Febvre torna finalmente a conquistare il gradino più alto del podio nella classifica generale. Il francese è andato vicinissimo a terminare l'astinenza già in occasione del MXGP di Argentina, quando ha concluso a pari punti con Maxime Renaux ma si è dovuto accontentare della 2ª piazza. A Riola Sardo il pilota Kawasaki ha avuto la meglio in entrambe le manche della tabella rossa Tim Gajser: i due hanno lottato in Gara 1 per la 4ª posizione, che di certo non si addice al talento di entrambi. Poche ore dopo, invece, sono stati protagonisti della lotta per il successo fino alle ultime curve. Un inseguimento, quello di Gajser, durato per tutti i 30' ma che non è bastato per sferrare un attacco al #3. La vittoria mancava a Febvre dal MXGP dei Paesi Bassi 2023 quando era in piena lotta per il titolo con Jorge Prado. Il MXGP di Sardegna ha visto Gajser concludere al 3° posto su un fondo che non sempre ne ha evidenziato le migliori caratteristiche: il pilota Honda mantiene una leadership iridata di 36 punti proprio su Febvre, il quale dovrà dimostrare di potersela giocare con il #243 già settimana prossima ad Arco di Trento.

Coldenhoff e Fantic sul podio, Coenen spreca tutto

Tra i due favoriti per la conquista del titolo mondiale si insinua Glenn Coldenhoff, che con la sua Fantic termina la domenica sarda in 2ª piazza. Così come nel fango della Spagna, Coldenhoff si prende il secondo podio stagionale sul proprio amato fondo sabbioso. L'olandese ha chiuso in 2ª piazza Gara 1 resistendo agli attacchi di un ottimo Andrea Bonacorsi, 3° nella prima manche e giù dal podio generale di soli due punti al termine della domenica. Coldenhoff ha poi mantenuto un passo costante nella seconda gara chiudendo al 3° posto dietro solo alla coppia Gajser-Febvre.

Gara 1 a Riola Sardo ha visto una stella consacrarsi: Lucas Coenen ha regalato a KTM e al team De Carli la prima vittoria del 2025 al termine di una gara dominata, messa in dubbio solamente da una caduta senza conseguenze nelle fasi finali che ha lasciato tutti i presenti col fiato in gola. In Gara 2 Coenen è stato protagonista di un contatto con il ducatista Jeremy Seewer (vincitore dei due holeshot ma solo 14° di giornata, ndr) che lo ha fatto paurosamente sbattere al suolo. Pochi minuti dopo il #96 è rientrato ai box, ritirandosi e chiudendo in 7ª posizione generale dietro alle due Honda di Kevin Horgmo e Rubén Fernández. Grande prova, ancora una volta, per Isak Gifting sulla Yamaha preparata dalla formazione italiana JK Racing che chiude all'ottavo posto davanti alla Beta di Ben Watson. Tornato in pista a Riola Sardo anche Jeffrey Herlings: l'olandese di KTM non è nemmeno vicino ad uno stato di forma che gli permetta di esprimersi al meglio, ma ha comunque condotto il gruppo nelle prime fasi di Gara 2 concludendo al 15° posto nella classifica generale.

MXGP | I risultati di Riola Sardo

MX2 | Doppietta e tabella rossa per Kay de Wolf, Adamo 3°

Si conferma come un mondiale apertissimo quello MX2 al MXGP di Sardegna, che vede Kay de Wolf rimettere la chiesa al centro del villaggio. Il #1 torna a vincere sulla sabbia che lo ha svelato al mondo nelle passate stagioni con una doppietta che porta in seno la leadership iridata persa dopo la vittoria a Córdoba. Due vittorie arrivate sempre al termine di un inseguimento per il belga: in Gara 1 ha ripreso l'immancabile Sacha Coenen (5° di giornata, ndr), autore del holeshot e caduto dopo il sorpasso subìto dal campione del mondo. Nella seconda manche, invece, de Wolf è riuscito a superare all'ultima occasione disponibile Andrea Adamo per completare così una domenica perfetta da 50 punti. Segnali incoraggianti anche per Adamo, che sale sul 3° gradino del podio in un terreno che non gli ha mai regalato grosse soddisfazioni.

Credits: Husqvarna Media | Kay de Wolf

C'è spazio per le sorprese a Riola Sardo, su tutte Camden McLellan: il pilota Triumph porta il marchio inglese in 2ª posizione con la piazza d'onore di Gara 1 e il terzo posto della manche conclusiva. Per il sudafricano questo è il secondo podio della carriera sempre nella sua amata Sardegna, dove lo scorso anno fu 3° assoluto. Steccano il primo appuntamento italiano le due ex teste di serie: Liam Everts è solamente 6° al termine della domenica, mentre Simon Längenfelder chiude 5° in una giornata dove entrambi avrebbero potuto (e dovuto) fare di più. Fuori dalla top 10 gli altri due italiani di Honda: Ferruccio Zanchi precede il compagno Valerio Lata rispettivamente in 11ª e 12ª posizione. Ora la classifica mondiale vede de Wolf in testa con 185 punti davanti a Längenfelder (177), Everts (175) e Adamo (171).

MX2 | I risultati di Riola Sardo

Valentino Aggio

